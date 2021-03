Danes bodo lahko gostinci tudi v primorsko-notranjski regiji, poleg tistih v posavski in jugovzhodni, odprli terase in vrtove lokalov. V obalno-kraški regiji pa bodo lahko vrata pod določenimi pogoji odprle vse trgovine, kot to velja v preostalem delu države.

Vlada je minuli teden zaradi izboljšanja epidemiološke slike sklenila, da se primorsko-notranjska regija poleg posavske in jugovzhodne uvrsti v rumeno fazo, kar pomeni, da bodo lahko gostinci med 6. in 19. uro stregli pijačo in hrano na zunanjih površinah.

Pri tem je treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Med drugim morajo zaposleni v gostinskih lokalih in gostje ves čas nositi maske, razen ko sedijo pri mizi, zaposleni se morajo enkrat tedensko testirati (izjeme so cepljeni ali tisti, ki so bolezen preboleli in imajo zdravniško potrdilo).

Strežba je dovoljena izključno za mizami, te morajo biti postavljene na ustrezni razdalji, za eno pa lahko sedijo največ štiri osebe. Vstop v gostinski lokal je dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov.

V obalno-kraški regiji se odpirajo vse trgovine

Obalno-kraška regija je prešla iz rdeče v oranžno fazo, tako da od sobote ni več omejitve gibanja iz in v regijo, od danes pa bo veljal tudi režim delovanja trgovin in storitev, kot velja drugod po državi.

Brez testiranj zaposlenih lahko med drugim delujejo lekarne, bencinski servisi, pošta in dostavne službe, servisne delavnice za avtomobile in kolesa ter se opravljajo gradbena dela. Ob pogoju tedenskega testiranja zaposlenih pa lahko delujejo med drugim trgovine, druge servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege (frizerski saloni, kozmetične dejavnosti ...), saloni za nego živali ter storitve strokovnega izobraževanja do 10 oseb.

Odlok velja do 26. marca, vlada bo vmes glede na epidemiološko sliko odločala o morebitnem podaljšanju.

Skladno z vladnim odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode pa bo Islamska skupnost v Sloveniji s ponedeljkom začela z izvajanjem verskih obredov v omejenem obsegu.