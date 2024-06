V prenovljeni trgovini Mimovrste =) do neverjetnih priložnosti za ugoden nakup

Izjemne priložnosti za odličen nakup

Kako je lahko nakupovanje izjemno doživetje? Ko združite odličen izbor najkakovostnejših artiklov, z akcijskimi cenami, nagradno igro, pestrim zabavnim programom, prigrizki, pijačo in darili ... Potem je to zares izjemno doživetje!

Mimovrste =) je trgovina, ki ji zaupamo že vrsto let, saj se lahko zanesemo, da bomo v njenem bogatem asortimaju našli točno tisto, kar potrebujemo. Od klimatskih naprav do pralnega praška, od likalnika do brisače za na plažo. In vse po ugodnih cenah. Sedaj pa nas bodo razveselili še s posebnim dnevom izjemnih priložnosti ob otvoritvi prenovljene trgovine v Mariboru.

Foto: Shutterstock

Druženje, glasba, nagradna igra in še in še

Tokrat lahko soboto preživite na popolnoma drugačen način, kot ste pričakovali. Doživite nepozaben dan prijetnega druženja in nakupov. Ob vzpodbudni glasbi, prigrizkih, pijači, neverjetno ugodnih nakupov in veliki nagradni igri.

Mimovrste =) so nam pripravili nagradno igro z več kot 60 nagradami v skupni vrednosti nad 9.000 €. Žreb bo potekal vsako polno uro, zato imate več možnosti za zmago! Preizkusite svojo srečo in morda boste prav vi tisti, ki boste odšli domov z eno od bogatih nagrad.

Ob otvoritvi vas čaka tudi več kot 220 ekskluzivnih popustov, ki bodo na voljo le v prenovljeni trgovini! Zaloge so omejene, zato pohitite in izkoristite enkratne priložnosti za ugoden nakup.

Foto: Mimovrste

Posebna ponudba, ki bo na voljo le v soboto, 15. 6., v Mariboru: JBL Flip 6, črn, cena v Mimovrste =) Maribor znižana za kar – 70 %, s 119,99€ na 35,99 €.

Apple iPhone 15, 128 GB, črn, cena v Mimovrste =) Maribor znižana za kar – 50 %, z 889€ na 444,50 €.

Tesla klimatska naprava, cena v Mimovrste =) Maribor znižana za kar – 62 %, s 529.99 € na 199,99 €.

Electrolux pralni stroj, 8 kg, cena v Mimovrste =) Maribor znižana za kar – 33 %, s 599€ na 399 €.

Campingaz 3 plinski žar, cena v Mimovrste =) Maribor znižana za kar – 50 %, s 299.99 € na 149,99 €.

Logitech G29 volan s pedali, cena v Mimovrste =) Maribor znižana za kar – 26 % s 269.99 € na 199,99 €.

Aqua Marina napihljiv SUP, cena v Mimovrste =) Maribor znižana za kar – 24 % , s 329 € na 249 €.

Foto: Shutterstock

Pridite in doživite edinstveno nakupovalno izkušnjo 15. 6. 2024 od 9.00 do 20.00 na Tržaški cesti 85 v Mariboru. Izkoristite posebne ugodnosti ter se zabavajte s svojo družino in prijatelji.