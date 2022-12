V policiji zavračajo kritike policijskega varovanja

Poudarili so, da za varovanje varovanih oseb ne skrbi le ozka skupina policistov varnostnikov, temveč celoten Center za varovanje in zaščito s svojimi številnimi oddelki.

Poudarili so, da za varovanje varovanih oseb ne skrbi le ozka skupina policistov varnostnikov, temveč celoten Center za varovanje in zaščito s svojimi številnimi oddelki. Foto: STA

Policija zavrača kritike policijskega varovanja, ki so se pojavile v javnosti, in poudarja, da kljub "številnim strokovnim pomislekom o ustanovitvi posebne službe za varovanje predsednika vlade" z njo korektno sodelujejo. Ne sprejemajo pa diskreditacije policistov varnostnikov, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Na spletni strani policije so opozorili, da se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo številni neupravičeni in pavšalni očitki glede dela policijskega Centra za varovanje in zaščito.

Kot so zapisali v odzivu, ne sprejemajo diskreditacije policistov varnostnikov, "s katerimi se poskuša v javnosti upravičiti vtis, da je temeljni razlog za ustanovitev nove službe nezaupanje v njihovo delo in delo Centra za varovanje in zaščito".

Policija: Fotografiranja na javnem kraju ni mogoče preprečiti

Glede javne objave fotografije predsednika vlade in njegovega otroka na službeni poti pojasnjujejo, da fotografiranja na javnem kraju ni mogoče preprečiti, "saj bi to zahtevalo hermetično zaprtje vseh javnih krajev, kjer se varovana oseba pojavlja, kar ni niti smiselno niti realno mogoče". "Zato očitek, da si zaradi tega dogodka slovenski policisti varnostniki ne zaslužijo zaupanja, kaže na popolno nepoznavanje dela in pristojnosti policistov varnostnikov," so navedli.

Vsak sum odklonskega ravnanja uslužbenca policije preverijo in preučijo, zato zavračajo neupravičene obtožbe, brez kakršnihkoli dodatnih pojasnil in konkretnih dejstev.

Notranjevarnostni postopek bo tako pokazal tudi, ali je prišlo do dogodka, ki ga je po poročanju medijev javno razkril obrambni minister Marjan Šarec, da so mu dali varnostnika, ki ni vedel, kako se pripelje do DZ. "Po prvih ugotovitvah pa lahko povemo, da je ta policist pred varovanjem opravil predhodni ogled trase, ugotovitve pa ne kažejo na to, da bi načrtovano traso zgrešil."

Glede "pavšalnih obtožb o odtekanju informacij" so poudarili, da "so policisti varnostniki skrbno izbrani pripadniki policije, ki so se izkazali z osebnostno zrelostjo, zavezanostjo etičnim in moralnim standardom ter visoko stopnjo integritete". Policisti varnostniki morajo prestati psihofizično izjemno zahteven izbirni postopek. Temu sledi še bolj zahtevno usposabljanje, ki traja najprej 528 ur, pa tudi pozneje se usposabljajo ves čas.

Slovenski Center za varovanje in zaščito že izvedel enormno število zelo zahtevnih varovanj

Ne nazadnje je slovenski Center za varovanje in zaščito izvedel "enormno število zelo zahtevnih varovanj domačih in tujih državnikov oz. drugih visokih predstavnikov, kot so papež Janez Pavel II., predsednik Združenih držav Amerike Bill Clinton, slovenski varnostniki so varovali tudi srečanje ameriškega in ruskega predsednika Georgea Busha in Vladimirja Putina, obisk britanske kraljice Elizabete II. ter dve predsedovanji Slovenije Svetu EU", so dodali.

Novo vladno uredbo, ki je spremenila način varovanja predsednika vlade, so v policiji spoštovali in z novonastalo službo vzpostavili korektno sodelovanje, so dodali. Primerjave s konceptom varovanja nekdanjega predsednika države Janeza Drnovška se jim ne zdijo ustrezne, saj so bili njegovi varnostniki zaposleni na tedanjem uradu za varnost in zaščito, ki je bil del policije in neposredno odgovoren notranjemu ministru.

Zaradi razpok v odnosu med premierjem in ministrico naj bi nastale spremembe organizacije službe za varovanje

Trenutna skupina za varovanje predsednika vlade pa je bila začasno premeščena iz policije, ki ji za svoje delo ne odgovarja več. Prav tako pri njenem izboru, ki bi moral potekati na podlagi najvišjih strokovnih meril, policija ni sodelovala, so poudarili.

Sprememba organizacije službe za varovanje predsednika vlade naj bi bila glavni vzrok ene od razpok v odnosu med premierjem Robertom Golobom in ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Ta je dodala še očitke o pritiskih na policijo in blokado pri imenovanju lastne ekipe, zato je podala svoj odstop. Golob je zaradi izgube zaupanja vanjo odstop sprejel. Z njim se bo danes seznanil DZ, s čimer bo Bobnarjevi prenehala ministrska funkcija. Začasno bo notranji resor vodila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Golob bo v odgovorih na poslanska vprašanja govoril tudi o pritiskih na policijo, ki mu jih očitajo.