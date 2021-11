V Piranu visoka plima že zaliva ulice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi visokega plimovanja je morje v Piranu ob 19.46 poplavilo Prešernovo nabrežje in nižje ležeče dele obale, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Pestro bo po napovedih Agencije RS za okolje tudi v prihodnjih dneh.

"V torek, 2. 11. 2021, okrog 20. ure naj bi se povišala morska gladina. Višina bo podobna kot v ponedeljek zvečer, a brez valovanja, po čemer sklepamo, da bo morje prelivalo v mandraču do Akvarija in vzdolž Prešernovega nabrežja," so že pred plimovanjem zapisali na spletni strani Mestne občine Piran.

Pestro tudi v sredo in četrtek

Po napovedih Agencije RS za okolje za sredo, 3. 11. 2021, med 7. in 8. uro na Prešernovem nabrežju napovedujejo prelivanje morja, med 19. in 21. uro pa bi se morska gladina lahko dvignila na 340 centimetrov, kar pomeni, da bo višina prelivanja morja dosegla kar 40 centimetrov, so še opozorili.

Prelivanje morja je napovedano tudi za četrtek.