V močnem deževju umrli štirje ljudje, med njimi štiriletnica #video

Močno deževje je v četrtek v ameriški zvezni državi Alabama povzročilo hudournike, ki so zahtevali štiri življenja, med njimi življenje štiriletne deklice, in povzročili veliko gmotno škodo. Oktobrsko povprečje padavin za Alabamo je okoli osem centimetrov, do četrtka pa je ponekod padlo že več kot 33 centimetrov dežja.

Dve smrtni žrtvi so potrdili v okrožju Marshall na severu države, kjer se je utopila štiriletna deklica v mestu Arab, 18-letno dekle pa so našli mrtvo v mestu Union Grove. V osrednji Alabami sta umrla 23-letna moški in ženska, potem ko je hudourniška voda njun avtomobil odnesla s ceste v jarek v mestu Hoover.

Voda zalivala hiše in ceste

Hudourniki so zalivali ceste, parkirišča, dvorišča, kleti in druge površine. Gasilcem in drugim reševalcem je uspelo pomagati več sto ljudem, ki jih je ujela hudourniška voda. Samo v mestu Pelham so iz poplavljenih hiš rešili 80 ljudi.