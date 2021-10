Izredne razmere na Siciliji, bliža se orkan Apollo #video #foto

Gasilci so morali v zadnjem dnevu na terenu posredovati več kot 160-krat, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gasilci se pripravljajo na bližajoči se orkan. Foto: Reuters

Deli otoka so že pod vplivom orkana

Italijanski vremenoslovci so napovedali, da bo dele Sicilije in Kalabrijo dosegel redek tropski ciklon, znan kot sredozemski orkan Apollo. Povedali so tudi, da je morje za osem stopinj Celzija toplejše od povprečja za ta letni čas. Apollo se otoku približuje z vzhoda.

Deli otoka so že pod njegovim vplivom, med drugim je kraj Augusta odrezan od sveta. Zaprte so šole, vlaki ne vozijo. Ponekod naj bi se sprožili zemeljski plazovi.

Neurje je povzročilo veliko škode. Foto: Reuters

Neurje je na otoku v zadnjih dneh že zahtevalo najmanj tri življenja. Najhuje je na širšem območju Catanie, kjer je voda povzročila večjo gmotno škodo. Na območju ostajajo obratujejo le najnujnejše storitve.

