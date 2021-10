Poplave in plazovi v Indiji zahtevali 41 življenj

V poplavah in plazovih na severu Indije v himalajski regiji je v ponedeljek in danes umrlo najmanj 41 ljudi, so sporočile indijske oblasti. Več kot deset ljudi je trenutno pogrešanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indijo je v zadnjih dneh zajelo obilno deževje, ki je sprožilo plazove in poplave.

V ponedeljek je v zvezni državi Utarančal v plazu umrlo šest ljudi, danes pa je v podobni nesreči življenje izgubilo najmanj 35 ljudi, so sporočile lokalne oblasti v himalajski regiji.

Prebivalci so bili v nekaterih delih obalne zvezne države Kerala odrezani od sveta, saj so zaradi obilnega deževja narasle reke in poplavile ceste.

Območje Kerale so v zadnjih dneh prizadeli plazovi in hudourniške poplave, umrlo je 27 ljudi. Na tisoče ljudi je bilo evakuiranih in vzpostavljenih je bilo najmanj 100 taborišč za pomoč, je v nedeljo dejal glavni minister Kerale Pinaraji Vidžajan. Pri reševanju so pomagali vojska, mornarica in letalstvo.

"To je bilo moje preživetje. Vse je izginilo," je razburjen moški povedal za lokalni kanal v mestu Kutickal v Kotajamu, ki ga je prizadel plaz.

Nevarnosti še ni konec, razširili so vremensko opozorilo

Indijski meteorološki urad je danes podaljšal in razširil vremensko opozorilo ter v naslednjih dveh dneh napovedal močne do zelo močne padavine na severu države. Lokalne oblasti so v zvezni državi odredile zaprtje šol in prepovedale vse verske in turistične dejavnosti.

Plazovi so v himalajski regiji na severu Indije pogosti, zlasti v monsunski sezoni, ki prinese obilno deževje.

Meteorološki urad pričakuje, da se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo tudi obilno deževje na območju zvezne države Kerala na jugozahodu Indije, poroča AFP.