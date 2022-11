V Piranu še niso mirni, znova sirena za nevarnost

Morje je delno poplavilo najnižje dele obale, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Tako so se uresničile četrtkove napovedi agencije za okolje (Arso), pri kateri so napovedali, da se bo morje "ponovno razlilo tudi v petek med 7. in 10. uro ob jutranji plimi v višini okoli 15 centimetrov".

Popoldne jasno, hladno bo

Vreme bo sicer popoldne precej jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na Primorskem. Po kotlinah v notranjosti bo ponekod megleno. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo od 1 do 5, drugod od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo danes delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo megleno. Ponoči se bo oblačnost od zahoda povečala.

Ponoči se bo pooblačilo, po kotlinah v notranjosti bo še megleno. Na Primorskem bo proti jutru zapihala burja. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

V soboto na Primorskem burja

Jutri bo dopoldne še pretežno oblačno in marsikje v notranjosti megleno, čez dan pa se bo v zahodnih in severnih krajih delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

V sosednjih krajih bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo v sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije postopno zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

V nedeljo bo na Primorskem jasno s šibko burjo. Drugod bo deloma jasno, več oblačnosti bo v jugovzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

V ponedeljek bo na zahodu zmerno, drugod pretežno oblačno, a suho vreme.