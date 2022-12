V Petrolu zavračajo očitke hrvaškega ministra Filipovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V največjem slovenskem trgovcu z naftnimi derivati Petrol, ki je tudi eden najmočnejših igralcev na Hrvaškem in je tam zaradi nezadovoljstva z regulacijo cen pogonskih goriv v sredo za eno uro protestno zaprl bencinske servise, so zavrnili očitke hrvaškega ministra za gospodarstvo Davorja Filipovića o neupravičenosti takšne poteze.

Minister je v sredini izjavi povedal, da se je s hrvaško naftno družbo Ina dogovoril o zvišanju njihove marže na 75 lip (10 centov) na liter, če se bodo razmere umirile, a da ta raven, ki je enaka kot v Sloveniji, Petrolu ne zadošča in da v energetski družbi zahtevajo marže v višini ene kune (13 centov).

Dotaknil se je tudi Petrolovega lanskega prevzema hrvaškega trgovca z naftnimi derivati Crodux in dejal, da se je uprava navadila na visoko raven dobičkonosnosti, česar pa trenutno ni. "Pravijo, da tako ne morejo poslovati, toda beležijo sto milijonov evrov dobička (v devetih mesecih, op. STA), kar kaže, da niso v kakšnih hudih težavah," je dejal in dodal, da hrvaška vlada "nikomur ne bo dovolila, da sega globoko v žep naših državljanov, storili bomo vse, da jih zaščitimo".

V Sloveniji se cene goriv na avtocestah prosto oblikujejo

Marža na Hrvaškem tako trenutno po njihovih pojasnilih znaša 65 lip (8,6 centa) na liter goriva. Ker pa je v formulo, ki jo določa slovenska uredba, vključen delni strošek primešavanja biokomponente, medtem ko na Hrvaškem ni vključen, se ta strošek krije neposredno iz marže. Zaradi tega se marža zniža na 61 lip (8,1 centa) na liter dizelskega goriva, kar po Petrolovi oceni ne omogoča pokritja stroškov in vzdržnega poslovanja.

"Glede na to, da so nabavni pogoji za leto 2023 v primerjavi z letom 2022 kot posledica zaostrenih razmer na nabavnem trgu naftnih derivatov zaradi embarga na naftne derivate ruskega izvora bistveno slabši, marža, tudi če bi se dvignila na 75 lip oziroma deset centov na liter, ne bi bila zadostna," so prepričani.

V Sloveniji se cene goriv na avtocestah prosto oblikujejo, medtem ko je marža zunaj avtocest omejena na 9,83 centa na liter dizelskega goriva. "Regulatorne omejitve v Sloveniji in na Hrvaškem se torej bistveno razlikujejo," pravijo v Petrolu.

Glede očitkov o neupravičenosti Petrolovega ukrepa in napovedi tožbe proti hrvaški državi zaradi visokega dobička v devetih mesecih, pa so v Petrolu odgovorili, da te navedbe ne držijo. Skupina Petrol je na Hrvaškem, vključujoč novembra dokončno pripojeno družbo Crodux, v devetih mesecih leta ustvarila 3,5 milijona evrov izgube, ob tem pa je prilagojeni bruto poslovni izid dosegal 88,77 milijona evrov, EBITDA pa 23,18 milijona.