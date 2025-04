V petek ob 8. uri bo na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani vzpostavljena prometna zapora, obvešča Dars. Promet bo v tej smeri potekal po enem prometnem pasu. To pa ni edina sprememba – vozne pasove bodo ob koncih tedna predvidoma zapirali do konca junija.