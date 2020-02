V petek v Ljubljani protest pred sedežem SMC in DeSUS

Civilnodružbena Koalicija Brez strahu, ki je v preteklosti že organizirala podobne akcije, v petek v Ljubljani pred sedežem SMC in DeSUS organizira protest, ki so ga naslovili Brez strahu: Shod proti koaliciji sovraštva.

Kot so zapisali na strani dogodka na Facebooku, politika SDS temelji na sovraštvu do soljudi, okolja in kulture. "Danes ni mogoče, da sovraštvo vlada samo. Politika strahu, nasilja in okoljskega uničenja lahko zavlada le, če SDS podprejo stranke, ki trdijo, da bodo skrajno desničarskemu sovraštvu dale "človeški obraz"," so zapisali.Kot so še zapisali, bodo v ponedeljek o tem, ali se bodo pridružili koaliciji sovraštva s SDS, glasovali Igor Zorčič, Monika Gregorčič, Jani Moderndorfer, Gregor Perič, Branislav Rajić, Janja Sluga, Mateja Udovč, Dušan Verbič, Gregor Židan, Mojca Žnidarič (SMC) ter Franc Jurša, Jurij Lep, Ivan Hršak in Robert Polnar (DeSUS)," so zapisali.

"Ne bomo molčali!"

"Ne glede na to, ali smo volili za njih ali ne, bodo odločali o naši prihodnosti. Ne bomo molčali! Poslance SMC in DeSUS bomo opozorili, da se lahko v ponedeljek odločijo tudi drugače in preprečijo, da sovraštvo naslednji dve leti vlada Sloveniji," so še zapisali.

Protest, ki naj bi trajal dve uri, bo potekal v petek, 28.2, ob 17. uri. Začel se bo pred sedežem stranke SMC, protestniki se bodo nato sprehodili pred sedež stranke DeSUS. Nekaj ur po objavi dogodka na Facebooku je udeležbo napovedalo več kot 260 ljudi.

Tri dni pred volitvami organizirali demonstracije

Koalicija Brez strahu je v preteklosti že sodelovala v podobnih akcijah. Konec maja 2018, tri dni pred volitvami so organizirali demonstracije proti politiki sovraštva.

Po formiranju vlade Marjana Šarca pa so protestirali in podpirali peticijo proti imenovanju Damirja Črnčeca za državnega sekretarja. Označili so ga za "enega najbolj gorečih in glasnih promotorjev sovražne govorice do beguncev, muslimanov, islama in nevladnih organizacij."