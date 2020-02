Pahor državnemu zboru predlaga Janšo za predsednika vlade #video

Predsednik republike Borut Pahor je državnemu zboru predlagal prvaka SDS Janeza Janšo za novega predsednika vlade, je Pahor sporočil po današnjem srečanju z Janšo. Stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS so namreč v torek pozno zvečer podpisale koalicijsko pogodbo, s čimer se, kot kaže, Janši obeta dovolj glasov za izvolitev.

Predlog je že vložen v DZ, volitve predsednika vlade pa se v skladu s poslovnikom DZ opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature. DZ bo o kandidatu odločal najverjetneje prihodnji teden na redni seji, po nekaterih informacijah v torek.

Zadovoljen, da bo obdobje politične negotovosti kratko

Predsednik Borut Pahor je izrazil zadovoljstvo, da bo obdobje politične negotovosti po odstopu Marjana Šarca s funkcije predsednika vlade relativno kratko. Po njegovih besedah je to za Slovenijo pomembno tako zaradi politične stabilnosti kot tudi nujnosti, da vlada opravlja delo s polnimi pooblastili, piše STA.

Spomnil je, da v njegovem mandatu do menjave vlade prihaja že četrtič. Kot je dejal, smo lahko zadovoljni, da je vsaki prišlo do menjave oblasti brez problema, po demokratični poti. Tudi tokrat nove vlade kot predsednik republike ne bo ne podpiral ne zaviral, ampak bo z njo sodeloval. "Želim si, da bi bilo sodelovanje tvorno in v korist v naše države in vseh ljudi," je dodal.

Pozval je k dialogu

Ob tem je pozval še k dialogu in sodelovanju brez slehernega izključevanja, v primeru nepremostljivih razlik in nasprotij pa si moramo po Pahorjevih besedah prizadevati za to, da se razlike in nasprotja ne bi poglobila v izključevanja ali razklanost.

Poleg tega od vseh pričakuje, da se bodo vzdržali izjav ali ravnanj, ki bi bile žaljive ali sovražne. "Od vseh nas pričakujem, da bomo temu pozivu sledili," je pozval. Poleg tega je pozval še, da vsi s svojim delom in ravnanjem okrepijo zaupanje v ustavni sistem in ovržejo sleherne strahove glede morebitnih sovražnosti.

Janša je opomnil, da je Slovenija glede na volilni sistem obsojena na koalicijske vlade. "Te so lahko uspešne, če partnerji v koalicijska razmerja vstopajo iskreno, če so suvereni in so sposobni sklepati kompromise," je še poudaril, navaja STA.

