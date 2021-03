Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 5.287 PCR-testih potrdili 920 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 17,4 odstotka.

V primerjavi s preteklim petkom so včeraj potrdili 28 okužb manj. Včerajšnje številke so nekoliko višje od četrtkovih, ko so potrdili 881 novih okužb. Sedemdnevno povprečje je malenkost po 779.