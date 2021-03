V četrtek so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 5.435 PCR-testih potrdili 881 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 16,2 odstotka. Okuženih je bilo 32 oseb manj kot v četrtek pred tednom dni (913). Opravili so tudi 21.601 hitri antigenski test. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi.

V sredo so ob 5.822 PCR-testih potrdili 1.019 okužb z novim koronavirusom, torej 167 več kot v sredo pred tednom dni (852). Delež pozitivnih je včeraj znašal 17,5 odstotka. Opravili so tudi 27.194 hitrih antigenskih testov. Pri nas so do zdaj potrdili 83 primerov angleške različice koronavirusa, sedem nigerijske in dva primera južnoafriške različice. V bolnišnicah se je zdravilo 511 ljudi, od tega jih je bilo 86 na intenzivni negi. Umrli so še štirje ljudje, skupaj že 3.878.

Slovenija je trenutno v oranžni fazi epidemije. Za prehod v rumeno fazo, ki prinaša dodatna sproščanja, morata biti izpolnjena dva pogoja, to sta povprečno manj kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov.