V bolnišnicah se zdravi 511 ljudi, od tega jih je 86 na intenzivni negi. V ponedeljek so umrli še 4 ljudje, skupaj že 3.878.

V Sloveniji tudi problematične različice virusa

V Sloveniji so do zdaj potrdili 83 primerov angleške, 7 nigerijske in 2 primera južnoafriške različice virusa, je povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.

Kot je dodala, število primerov angleške različice pri nas eksponentno raste. Z njo je precej obremenjena obalno-kraška regija, pa tudi osrednjeslovenska regija.