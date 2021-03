Inšpektorji v minulem tednu v zvezi epidemijo izrekli 587 opozoril in 216 upravnih ukrepov

V tednu med 22. in 28. februarjem je bilo opravljenih 1.653 inšpekcijskih nadzorov v zvezi z obvladovanjem epidemije covid-19. Pri tem so izrekli osem prekrškovnih sankcij, 587 opozoril po zakonu o prekrških in 216 upravnih ukrepov, je na vladni novinarski konferenci navedla Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

Od tega je zdravstveni inšpektorat opravil 1.110 nadzorov in izrekel štiri prekrškovne sankcije, 146 opozoril in tri odločbe o prepovedi obratovanja dejavnosti, piše STA.

Kako je bilo pri nadzoru lokalov

V gostinstvu so opravili 157 nadzorov, izrekli so dve prekrškovni sankciji in deset opozoril. Na področju storitvenih dejavnosti so opravili 586 nadzorov in izrekli dve sankciji, 60 opozoril in tri odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti. Na zunanjih javnih površinah pa so pri 327 nadzorih izrekli 74 opozoril, je še navedla Potza.

Foto: Bojan Puhek

Skupno 40 nadzorov testiranja na novi koronavirus v šolah in vrtcih pa ni pokazalo nobene neskladnosti. "Ugotovitve opravljenih nadzorov v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja kažejo, da šole in vrtci zagotavljajo testiranje zaposlenih s strani pooblaščenih izvajalcev, tudi pri sami organizaciji testiranja in obveščanju zaposlenih o izvedbi testiranja niso ugotovili nepravilnosti," je dodala zdravstvena inšpektorica, piše STA.

Delo opravljali brez opravljenega testa

Medtem so pri izvajalcih storitev za potrošnike zaznali nekaj posameznikov, ki so delo opravljali brez opravljenega testa. V teh primerih so delodajalcu naložili, da zaposlenim do prejema rezultata testiranja prepovejo ponujanje blaga in storitev neposredno potrošnikom.

V zvezi s cepljenjem proti novemu koronavirusu so na inšpektoratu prejeli dve novi prijavi in v obeh primerih uvedli inšpekcijski postopek, trenutno je tako, po besedah Deane Potza, v teku pet postopkov, še piše STA.