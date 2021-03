V ponedeljek se v dveh regijah odpirajo terase gostinskih lokalov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek se v posavski in jugovzhodni statistični regiji odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov, je sporočil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Če bo po sprostitvi ukrepov v teh regijah število okužb naraslo, bo ponujanje gostinskih storitev na terasah prepovedano za rumeno fazo, še opozarja minister.

"Veseli me, da smo prišli do točke, kjer lahko ponovno zaženemo del gostinske dejavnosti, saj si na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za sproščanje prizadevamo že dalj časa," je ob tem na Facebooku zapisal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Teden dni testnega obdobja

Dodal je, da je treba poudariti, da ta sprostitev prinaša izjemno odgovornost. "Če bodo po sprostitvi ukrepov v teh regijah okužbe narasle, bo ponujanje gostinskih storitev na terasah prepovedano za rumeno fazo," je pojasnil.

Gre namreč za tedensko testno obdobje, ki bo veljalo kot pokazatelj, ali se lahko tak model sproščanja varno izvaja tudi drugje po Sloveniji, kjer je epidemiološka slika ugodna, je dodal. Zato Počivalšek apelira tako na gostince kot tudi na goste, da ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe, da se lahko čimprej vrnemo v normalno življenje.

To so pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti v rumeni regiji:

gostinske storitve priprave jedi in pijač ter strežbe se bodo lahko izvajale od 6. do 19. ure, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov,

strežba bo dovoljena le za mizami (sedeča postrežba),

razdalja med osebami mora biti najmanj 1,5 metra in najmanj tri metre med robovi miz,

za eno mizo lahko sedijo največ štiri osebe,

največje število oseb na terasi ali na vrtu gostinskega obrata se izračuna glede na velikost terase,

maksimalno dovoljeno število gostov mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso in vrt,

gostje morajo zapustiti terase in vrtove gostinskih obratov najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejavnosti (torej do 19.30),

gostinci morajo zagotoviti odstranitev oz. prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi, tako da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov,

treba je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu na teraso in vrt,

redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo,

vstop v zaprti del gostinskega obrata je dovoljen z masko samo za uporabo toaletnih prostorov, ki morajo imeti na vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo,

obvezno testiranje zaposlenih v gostinskih lokalih enkrat tedensko.