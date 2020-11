V Sloveniji so v petek ob 6.340 opravljenih testiranjih potrdili 1.612 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 25,43 odstotka, kar je manj kot v četrtek, vendar pa to pomeni, da je bila vseeno pozitivna več kot četrtina opravljenih testov. Po podatkih vlade je v petek za boleznijo covid-19 umrlo 34 bolnikov, skupaj pa že 531. Gre za največje število potrjenih smrti bolnikov v enem dnevu do zdaj, skupno število umrlih za covid-19 v Sloveniji pa je preseglo število 500.

Po podatkih spletne strani covid-19.sledilnik.org je pri nas trenutno aktivno okuženih 22.979 ljudi. 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev znaša 1.096. Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 44.270 okužb. V bolnišnicah je trenutno hospitaliziranih 1.084 bolnikov z boleznijo covid-19, od tega 178 na intenzivni negi. S pomočjo ventilatorjev diha 113 bolnikov. V petek so iz bolnišnic odpustili 93 bolnikov. Po podatkih vlade je za boleznijo covid-19 v petek umrlo 34 bolnikov, skupaj pa že 531.

Spomnimo, v četrtek so pri nas opravili 5.895 testov na novi koronavirus in potrdili 1.564 novih okužb. Delež pozitivnih primerov je znašal 26,53 odstotka. V petek je bil delež pozitivnih primerov manjši, znašal je 25,43 odstotka, a je bilo ob večjem številu testov potrjenih nekoliko več okužb kot dan pred tem. Ob 6.340 opravljenih testih so namreč potrdili 1.612 novih okužb. Do zdaj so pri nas opravili 400.153 testiranj na koronavirus. Ministrstvo za zdravje je sicer v petek spremenilo sistem testiranja. Skladno s priporočili strokovne svetovalne skupine bodo brise spet jemali pri vseh ljudeh s sumom okužbe na covid-19.

"Če bodo ukrepi dovolj prijeli, lahko v nekaj dneh pričakujemo vrh epidemije"

Čeprav trenutni podatki kažejo, da se rast novih okužb nekoliko upočasnjuje, pa strokovnjaki poudarjajo, da epidemija še vedno raste. Če bodo ukrepi, ki so bili sprejeti 26. oktobra, zadostni, je mogoče v nekaj dneh pričakovati vrh epidemije, je za STA ocenil vodja Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu "Jožef Stefan" Leon Cizelj.

Še vedno je po njegovih besedah najbolj zanesljiv podatek število bolnikov v bolnišnicah. Reprodukcijsko število trenutno znaša 1,5, kar pomeni, da se število pozitivnih primerov podvoji v 12 ali 13 dneh, je pojasnil Cizelj. "Če bodo ukrepi dovolj prijeli, lahko v nekaj dneh pričakujemo vrh epidemije," je povedal Cizelj. Če ukrepi niso zadostni, bo število okužb po njegovih besedah še naraščalo.

Čeprav trenutni podatki kažejo, da se rast novih okužb nekoliko upočasnjuje, pa strokovnjaki poudarjajo, da epidemija še vedno raste. Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Rast števila novih okužb se je upočasnila, a je ta upočasnitev še prenizka, da bi ustavila epidemijo. "Pred tem je bilo reprodukcijsko število okoli dve, številke so se podvojile v šestih dneh. Zdaj smo na 1,5, številke pa se podvojijo na 12 ali 13 dni. Vsekakor imamo počasnejšo rast in to je po vsej verjetnosti posledica ukrepov, ki so bili sprejeti okoli 20. oktobra," je pojasnil Cizelj.

Takrat je začela veljati prepoved gibanja v nočnem času, druženje se je omejilo na največ šest oseb, prehajanje med občinami pa razen izjem ni bilo več mogoče. Naslednji dan, 21. oktobra, pa so tudi na Primorskem in Notranjskem začeli veljati strožji ukrepi, kot sta obvezno nošenje maske na prostem in prepoved delovanja gostinskih lokalov.

Po spremenjenem režimu testiranja bo po navedbah Cizlja treba še počakati na stabilizacijo številk. "Sprememba v načinu testiranja povzroči nekaj dni zamude," je pojasnil in dodal, da so podobno zamudo zabeležili tudi v prvem valu.