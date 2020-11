Pozor: ministrstvo za zdravje sporočilo najnovejšo spremembo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za zdravje je danes spremenilo testiranje na novi koronavirus. Skladno s priporočili strokovno svetovalne skupine bodo brise znova jemali pri vseh osebah s sumom na covid-19. Povečanje števila brisov je, tako ministrstvo, zelo pomembno za obvladovanje epidemije. O tem so danes obvestili tudi izvajalce na primarni ravni.

Izvajalci bodo morali odvzeme brisov zagotavljati najmanj osem ur dnevno, izhaja iz sporočila za javnost. Bris morajo zagotoviti še isti dan oz. najpozneje v 24 urah. Večjim zdravstvenim domovom pa na ministrstvu naročajo, naj odvzem brisa zagotovijo tako, da je mesto odvzema pacientu čim bližje. Če brisa ne bodo mogli zagotoviti v tem časovnem okviru, bodo osebo napotili na drugo odvzemno mesto, kjer je pravočasen odvzem možen.

V primeru, da je obolelih več družinskih članov, se bo še naprej smiselno presojalo, ali se na odvzem napoti vse družinske člane. Kot so še poudarili, je pomembno, da se osebe, ki imajo znake in simptome bolezni covid-19, osamijo. To pa velja tudi za vse tesne stike obolelega, predvsem v družini, poroča STA.