V ZDA novo rekordno povečanje okužb

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v četrtek potrdili rekordnih 114.876 primerov okužb z novim koronavirusom, skupaj pa se je število okužb v državi povečalo na 9,6 milijona. Za boleznijo covid-19 je do zdaj umrlo že 235 tisoč prebivalcev ZDA.

Zdravstveni strokovnjaki so že zadnjih nekaj tednov svarili, da bo število dnevnih okužb v ZDA kmalu preseglo sto tisoč, kar se je prvič zgodilo v sredo, ponovilo pa se je v četrtek. Včeraj je zaradi bolezni covid-19 umrlo najmanj 1.159 ljudi, kar je 20 odstotkov več kot prejšnji četrtek. V četrtek so nove rekorde okužb na dnevni ravni med drugim potrdile zvezne države Kolorado, Illinois, Minnesota, Pensilvanija, Utah in Wisconsin. Najmanj 16 držav je podrlo rekorde glede hospitalizacij bolnikov s covid-19.

Več okužb in smrti tudi v New Yorku

New York, kjer se je pandemija po rekordnem aprilu in maju umirila, spet doživlja sicer rahlo rast okužb in smrtnih primerov. V četrtek so potrdili 2.997 novih okužb, kar je 1,86 odstotka vseh opravljenih testov, v bolnišnicah se je po okužbi zdravilo 1.277 ljudi, umrlo pa jih je 24. Poleti in jeseni je v New Yorku na dan umrlo po manj kot deset ljudi. Najhuje je bilo aprila, ko jih je umrlo po 800 na dan, poroča STA.