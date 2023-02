V petek o novem plačnem stebru za izobraževanje

Predsednik visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič je danes za STA pojasnil, da bo petkov sestanek potekal na željo ministrstva za javno upravo. Poleg njihovega sindikata je vabljen tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

Po Kovačičevih besedah je ambicija vladne strani, da se "plačni del obojih stavkovnih pogajanj prestavi v nov kontekst, in sicer v kontekst oblikovanja novega plačnega stebra".

Sestanek z ministrico je koristen

V sindikatu pa vztrajajo, da gre vendarle za stavkovne zahteve, ki jih želijo rešiti v okviru pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev, je poudaril Kovačič. Kljub temu se bodo petkovega sestanka udeležili, ker v pogajalskem procesu po njegovih navedbah prihaja do določenih blokad. Menijo namreč, da je koristno, da se sestanejo z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik in si neposredno izmenjajo stališča.

Vladna pogajalska skupina, ki je pristojna za sklenitev aneksov h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje in jo vodi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, se je doslej ločeno pogajala z visokošolskim sindikatom in Svizom.

Preklic danes napovedanih pogajanj je Kovačič označil za neprimeren, saj bi se po poslovniku pogajanj o tem morala predhodno uskladiti vodji obeh pogajalskih skupin, a je šlo za enostransko potezo. Ob tem je spomnil, da je težava pri petkovem terminu, saj je na fakultetah informativni dan.

Očitno pa so nezadovoljni tudi v Svizu, saj so za četrtek sklicali novinarsko konferenco, na kateri se bo glavni tajnik Branimir Štrukelj odzval na "neustrezen odnos vlade oziroma njeno izmikanje pogajanjem za sklenitev stavkovnega sporazuma s Svizom". Ko so napovedali, bo komentiral tudi minuli teden predstavljena izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja.