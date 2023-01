Renault dviga plače, enako v Sloveniji tudi Revoz

Da bo Renault letos povišal plače zaposlenim, je pred dnevi poročal že Reuters. To so bile sicer še neuradne informacije, in sicer na podlagi treh virov blizu tovarne. Plače naj bi tako v francoskem avtomobilskem proizvajalcu povečali za 7,5 odstotka, kar naj bi plače uskladilo z inflacijo oziroma vse višjimi življenjskimi stroški. Za okrog dve tretjini zaposlenih bi to pomenilo mesečni dvig plače za 110 evrov. Tovrstna povišica bi bila za Renault najvišja po letu 1992.

Bruto plače bodo v Revozu povečali do 12 odstotkov

Potem ko prodajni del v Sloveniji ni več del Renaulta, temveč ga je lani prevzela izraelska skupina Taavura, je slovenska povezava z Renaultom ostal Revoz.

Tam proizvodnja še naprej pada, neuradno naj bi se Novomeščanom vendarle obetal dodatek novega modela. Podrobnosti še niso znane. Zato pa so v Revozu potrdili višje plače, in sicer se bodo te v bruto znesku povečale do 12 odstotkov.

"Januarja letos smo sklenili dogovor s socialnimi partnerji, ki poleg regresa za letni dopust, dodatka na delovno dobo, letne nagrade za poslovno uspešnost, individualnih nagrad ter kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja opredeljuje tudi dvig plač v podjetju. S prvim januarjem so se osnovne bruto plače zaposlenih v Revozu povečale, odvisno od plačnega razreda, za do 12 odstotkov," so za Siol.net povedali v Revozu.

Revozovo tovarno je avtomobilska kriza v zadnjih letih močno prizadela. Obseg proizvodnje se je z več kot 200 tisoč skrčil le še na 68 tisoč avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Lani v Revozu izdelali 68 tisoč avtomobilov

Proizvodnja avtomobilov lani je bila daleč od nekdanjih rekordov. V primerjavi z letom 2021 se je zmanjšala za slabo tretjino (29 odstotkov).

"Lani smo se soočali s težavami, povezanimi z oskrbo elektronskih delov, in z vsesplošno krizo, povezano s preobrazbo avtomobilske industrije, zaradi česar smo v marcu zmanjšali obseg proizvodnje z ene izmene in pol na eno izmeno. Posledično smo tudi izdelali manj vozil kot leto poprej, in sicer 68.130. V letu 2021 se je ta številka ustavila pri 95.801," so še pojasnili v Novem mestu.

Lani trikrat manj izdelanih avtomobilov kot leta 2019

Proizvodnja avtomobilov v Sloveniji je posledično v zadnjih petih letih doživela strm padec. Leta 2018 smo v Sloveniji izdelali še 209 tisoč novih osebnih avtomobilov, kažejo podatki Mednarodnega združenja avtomobilskih proizvajalcev (OICA). Leta 2019 je proizvodnja obsegala še 199 tisoč, predlani 144 tisoč, lani že omenjenih 95 tisoč avtomobilov. Lanski proizvodni izplen je bil tako skoraj trikrat manjši kot leta 2019, zadnje leto pred krizo zaradi epidemije covid-19 in še vedno trajajočimi dobaviteljskimi zapleti.

Proizvodnja avtomobilov v Sloveniji:



2012 - 126 tisoč, 2013 - 89 tisoč, 2014 - 118 tisoč, 2015 - 133 tisoč, 2016 - 133 tisoč, 2017 - 189 tisoč, 2018 - 209 tisoč, 2019 - 199 tisoč, 2020 - 141 tisoč, 2021 - 95 tisoč.



Vir: OICA