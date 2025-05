V petek, 2. maja, bo v ali iz koprskega pristanišča izjemoma dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Ukrep bo po oceni infrastrukturnega ministrstva pozitivno vplival tudi na pretočnost avtoceste v ponedeljek, ko bo zaradi prvega delovnika po praznikih prometna obremenitev močno povečana, piše STA.

Kakšne so sicer omejitve?

Danes velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5, in sicer od 8. do 22. ure. Prav tako omejitev velja v petek, vendar bo promet dovoljen za tovorna vozila nad 7,5 tone, namenjena v Luko Koper in iz nje.

V soboto omejitve ni, v nedeljo pa velja omejitev od 8. do 22. ure.