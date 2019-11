V Osilnici denar za protipoplavne vreče zbirajo na facebooku #video

V Osilnici, oddaljeni dolenjski občini na robu Slovenije, bi prebivalcem letos skoraj vzeli edini bankomat, ki so si ga domačini izborili šele leta 2016, prav takrat ko jim je država ukinila tudi edino podružnično osnovno šolo. Tokrat jim je ministrstvo za obrambo ob neurjih in razlivanju Kolpe odreklo celo protipoplavne vreče, češ za to država nima denarja.

Občina zato denar za protipoplavne pregrade zbira kar na lastno pest, donacije se zbirajo prek facebook strani, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu.

Zaradi obilnega deževja so se v Osilnico z bližnjih hribov spustili pravi hudourniki. Voda in blato so zalivali ceste in hiše. Ko so zaprosili državo, če bi jim civilna zaščita lahko pomagala vsaj s protipoplavnimi vrečami, so jih gladko zavrnili, je dejala županja.

Premajhni, zato do vreč niso upravičeni

"Takoj, ko oznanijo, da je naravna katastrofa, so vsi upravičeni do vreč, ampak mi smo premajhni, s premajhno škodo. Moralo bi torej odnesti pol občine, da bi morda spadali v trimilijonsko škodo," še pravi županja Alenka Kovač.

"Da bi bili upravičeni do pomoči, bi moralo odnesti pol občine," pravi županja Alenka Kovač. Foto: Planet TV

Do te meje treh milijonov evrov je namreč vse breme zaščite pred naravnimi ujmami na plečih občine, a pri Osilnici to pomeni pet celoletnih občinskih proračunov. In pomoč v obliki protipoplavnih vreč, ki jih danes gledamo, ni prišla iz državnih skladišč, temveč iz sosednje občine.

"Najmanjša občina v Sloveniji se že tako stežka bori proti odseljevanju krajanov. Ko so po dolgih letih lani spet dobili nazaj bankomat je bil to bil pravi praznik," je povedal župan Ribnice Samo Pogorelc.

Za vse se morajo boriti

"Zaprli so nam šolo, borili smo se pol leta, da smo jo spet odprli. Potem se je zaprla še trgovina in če ne bi bilo gospe, ki je podjetna in je prevzela še osilniško, bi bili tudi brez te. Pošta nam je zaprla poslovalnico, tako da jo je morala prevzeti občina," stanje v občini pojasnjuje županja Alenka Kovač.

Občina skuša kupiti protipoplavne ovire, a jim trenutno tudi slabih pet tisoč evrov, kolikor bi stal osnovni paket, predstavlja prevelik finančni zalogaj.