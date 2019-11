Vremenoslovci opozarjajo: Ponoči možni močni nalivi, Drava že poplavlja

Arso na svoji spletni strani opozarja, da bodo v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi. Do nedelje zvečer bo tako predvidoma padlo od 50 do 100 l/m2.

Na Primorskem in v delu Notranjske se bo jutri v dopoldanskem času pojavljal tudi močnejši veter. Tam bodo lahko sunki jugovzhodnega vetra presegali hitrost 80 kilometrov na uro.

Foto: zajem zaslona/Arso

Problematična je reka Drava

Na spletni strani Arsa so ob 19. uri izdali opozorilo, da reka Drava poplavlja na izpostavljenih območjih vzdolž celotnega toka. Na meji z Avstrijo ima ustaljen pretok okoli 1150 kubičnih metrov na sekundo, v stari strugi dolvodno od pregrade Markovec pa okoli 850 kubičnih metrov na sekundo.

V noči na nedeljo in v nedeljo čez dan bo dotok Drave iz Avstrije še ustaljen, v noči na ponedeljek pa se lahko poveča na 1400 kubičnih metrov na sekundo. V tem času bodo prav tako narasli pritoki Drave v Sloveniji, so še zapisali v večernem opozorilu.

Temu botruje tudi dejstvo, da se zaradi obilnega deževja na poplave pripravljajo tudi v sosednji Avstriji, natančneje v kraju Labot na jugovzhodu avstrijske Koroške, kjer nameravajo zaradi napovedanega obilnega deževja znižati gladino akumulacijskega jezera pri Velikovcu. Tako bi posledično zaradi regulacije pretoka reke na avstrijski strani lahko Drava pri nas začela še huje poplavljati. Avstrijski pristojni organi so že ves dan v stiku s pristojnimi slovenskimi oblastmi.

Podžupan Občine Dravograd Anton Preksavec je to za STA potrdil. Kot je dejal, so postavili protipoplavne bariere ter aktivirali gasilce in civilno zaščito in se tako pripravili na najhujše.

STA hkrati poroča, da je Uprava za zaščito in reševanje na svojem portalu zapisala, da je nekaj po 19. uri tudi reka Dravinja poplavila cesto Lešje - Koritno v občini Majšperk. Vzdrževalec javne infrastrukture je postavil ustrezno prometno signalizacijo.

Foto: Jurij Bednařik

Dvignila se bo tudi gladina morja

Na Arsu še opozarjajo, da se bo v nedeljo dopoldan in sredi dneva, med 9. in 13. uro, gladina morja ponovno izrazito povišala. Morje lahko znova poplavi v višini okoli 40 cm.