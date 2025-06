Oven

Danes boste predani svoji družini. Mnogo od vas bo čutilo željo po zbližanju z družinskimi člani in ožjimi sorodniki. V svojem domu lahko pričakujete ogromno smeha in prijetnih pogovorov. Zdelo se vam bo, da prihaja v vaš dom sreča. V popoldanskih urah se boste odpravili novim aktivnostim naproti.

Bik

Znanec vas bo spomnil na pretekle dogodke radosti in brezskrbnost. Spomnili se boste tudi točno določene osebe, s katero ste preživeli veliko časa in vam je žal, da je ni več v vašem življenju. Spomini bodo v vas obudili čustva, ki vas bodo spremljala cel dan in vam bodo oteževala funkcioniranje.

Dvojčka

Še vedno ste ujeti v skrivnost življenja in njegovega smisla. S krizo identitete se soočate že kar nekaj časa, pa vendar je le-ta trenutno na vrhuncu. Raziskujte življenje in njegove danosti, da boste našli bistvo in smisel, ki ga tako nestrpno iščete. Vendar ne pričakujte preveč, kajti zna se zgoditi, da je vse skupaj mnogo bolj skrito, kot se zdi.

Rak

Zberite potrebne moči in se skoncentrirajte na delo, ki od vas zahteva visoko stopnjo pripravljenosti in predanosti. Čez dan jejte sadje, ki vam bo dalo moči in pijte veliko vode, saj jo vaše izčrpano telo potrebuje. Izogibajte se alkoholnim pijačam, saj bi te le škodovale vašemu fizičnemu in psihičnemu stanju.

Lev

Danes boste polni energije in pripravljeni na delovni dan. S svojim pozitivnim odnosom boste dobro vplivali na ljudi okrog sebe, kar vam bo še posebej prav prišlo na delovnem mestu. Čaka vas sicer težava, ki se je boste zavedli že v dopoldanskem času, ampak se ne boste preveč obremenjevali z njo. Proti večeru se bodo stvari uredile.

Devica

Želite si oddih, saj imate vseh obveznosti že vrh glave. Kljub temu, da se je situacija že izboljšala, se iz dela kar ne morete in ne morete izkopati, kar vas psihično zelo utruja. Glede na to, da ste si vse te obveznosti naložili sami, se pravzaprav ne morete nikomur pritoževati. Potrpite, stisnite zobe in stvari boste uredili.

Tehtnica

Danes vas čaka prijetno presenečenje, ki bo povezano z delom v službi. Ves čas ste bili mnenja, da vaš trud ne šteje, pa vendar ste se zmotili. Nagrade za vloženo delo boste zelo veseli, vaše finančno stanje se bo končno izboljšalo. Delite svoje veselje z domačimi, saj so na vas ponosni in vas imajo radi.

Škorpijon

Nekateri samski se boste preveč razživeli v družbi in se spuščali v vroče spogledovanje. Vsekakor pa danes ne boste pripravljeni narediti prve poteze, pa če vam bo kdo še tako všeč. Vezani pa boste naleteli na težavo v odnosu s starši. Ta preizkušnja bo pokazala, kako trden je vajin odnos v resnici.

Strelec

Soočate se s finančnimi težavami. Glede na to, da resno potrebujete pomoč, je čas, da se nehate sprenevedati in na stanje pogledate realno. Kljub temu, da ste se potrudili, vam ni uspelo, zato je čas, da se s težavo soočite in zaprosite za pomoč, lahko prijatelja ali pa uradno institucijo. Situacija bo potem veliko boljša.

Kozorog

Ste nezadovoljni z delom in čas je, da se o tem pogovorite s sodelavci, če je potrebno, pa tudi z nadrejenim. Kljub temu, da odnos med zaposlenimi na delovnem mestu ni dober, se morate s težavo soočiti in čim prej uredite zadeve. Utrujeniste in želeli si boste počitka ter miru, pa vendar vas doma čaka naporen popoldan.

Vodnar

Utrujeni ste od dela in si želite prijetne sprostitve. Ne vdajajte se sanjarjenju, saj je do dopusta še veliko časa in vas bo stik z realnostjo potrl. Raje poskrbite za prijetno popoldne, ki ga preživite v družbi prijateljev v bližnjem parku, zvečer pa si oglejte film in odidite zgodaj v posteljo. Spanec vam bo dobro del.

Ribi

Počutili se boste odlično in želeli si boste več izzivov. Pazite, saj vas bo takoj za vogalom čakalo presenečenje, ki vam bo življenje postavilo na glavo. Začeli boste razmišljati drugače in na stvari gledati iz drugega zornega kota. Vse to bo za vas pozitivna sprememba. Med prijatelji boste širili pozitiven duh in dobro voljo.