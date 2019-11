Razmere ob Dravi stabilne, a padavin še ni konec

Po deževnem vikendu, nas danes čez dan čaka nekaj več jasnine. A nestanovitnega vremena, kot kaže še ni konec. Že ponoči bo ponovno začelo deževati, poroča Agencija za okolje (Arso). V Dravogradu, kjer je zaradi narasle Drave in padavin za prebivalci nemirna noč, se je ponoči največji pretok reke približeval 1100 kubičnim metrom na sekundo, nato pa spet upadel, tako da se sirene za nevarnost niso oglasile. Razmere so trenutno stabilne, jih pa pristojni še naprej spremljajo, saj se bo po napovedih pretok Drave še povečeval.

Ob 6. uri je imela Drava pri hidroelektrarni Dravograd pretok 1086 kubičnih metrov na sekundo, pri Vuzenici je pretok znašal 1220, največji pa je bil pri hidroelektrarni Zlatoličje, kjer je znašal 1478 kubičnih metrov na sekundo, kažejo podatki Dravskih elektrarn Maribor. Ob tem se kaže trend naraščanja pretoka reke.

Arso izdal oranžno opozorilo za poplave

Po napovedih hidrologov Agencije za okolje (Arso) bo čez dan pretok Drave predvidoma dosegel okrog 1400 kubičnih metrov na sekundo, reka pa bo ob tem poplavljala na več mestih ob strugi, tako da je za celotno območje struge reke za danes izdano oranžno hidrološko opozorilo, ki opozarja na poplave.

V Dravogradu, kjer so se na napovedan povečan pretok Drave pripravljali ves minuli konec tedna, so razmere stabilne. Kot je davi povedal poveljnik tamkajšnje civilne zaščite Bojan Zavec, so gasilci vso noč dežurali in opravljali oglede ter skupaj s civilno zaščito spremljali razmere. Na izpostavljenih mestih je reka prestopila bregove, a ne ogroža objektov.

Razmere spremljajo še naprej

Za Dravograd je napovedano, da se pri pretoku 1200 kubičnih metrov na sekundo oglasijo sirene z opozorilom za nevarnost. To za prebivalce ob Dravi in tiste, ki živijo v blokovskem naselju Meža, pomeni, da morajo vrednejše predmete iz kletnih prostorov prenesti v višje ležeče prostore, prav tako naj z izpostavljenih območij premaknejo avtomobile.

Že od nedeljo popoldne je zaradi poplavljenega cestišča na avstrijski strani zaprta cesta Dravograd-Vič, ki preko mejnega prehoda Vič vodi do avstrijskega kraja Labot. Na povečan pretok reke Drave so se minuli konec tedna pripravljali tudi v Vuzenici, kjer pa je kritična meje pretoka Drave, ko ta začne poplavljati, okoli 1800 kubičnih metrov na sekundo.

Stanje voda po Sloveniji:



Vodnatost rek po Sloveniji je večinoma velika, Ljubljanica se razliva na območjih vsakoletnih poplav. Pretoki rek se prehodno zmanjšujejo. Danes popoldan bodo začele naraščati reke v zahodni in osrednji Sloveniji, ponoči tudi na vzhodu. Posamezni vodotoki se lahko razlijejo. V torek bodo lahko pretoki ponovno nekoliko narasli. Ojezeritve na kraških poljih se bodo povečevale.Gladina morja je še vedno nekoliko povišana in še poplavlja nižje dele obale. V popoldanskih urah bo gladina morja upadala, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo vse do sredine tedna

Danes bo sprva pretežno oblačno, dež bo ponehal tudi v vzhodni Sloveniji. Čez dan se bo predvsem ob morju, ter severni in vzhodni Sloveniji delno zjasnilo. Drugod bo še naprej zmerno do pretežno oblačno. V popoldanskih urah lahko kraji v Primorski in Notranjski regiji pričakujejo tudi rahle padavine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 8 do 15 stopinj Celzija.

Kljub suhem popoldnevu, bo ponoči spet deževalo. Padavine bodo predvsem okrepljene v zahodnem delu države. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 7, na Primorskem bomo namerili od 9 do okoli 12 stopinj Celzija.

Padavine bodo jutri še naprej vztrajale na zahodu, občasno bo rahlo deževalo tudi v osrednjem delu države. Drugod po Sloveniji bo suho, celo nekaj sonca se obeta na severovzhodu. Jugo bo ob morju zvečer oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo jutri okoli 4 na severovzhodu, drugod se bodo gibale med 9 in 14, ob morju se bo živo srebro povzpelo do okoli 17 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bo v vzhodni Sloveniji pričelo rahlo deževati. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, še poroča Arso.