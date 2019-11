Bo Celje dobilo najdaljši viseči most na svetu? #video

Celjski župan Bojan Šrot si je zamislil novo turistično atrakcijo, ki bo visela nad Celjem. Celjski grad namreč želi z mestnim jedrom povezati z najdaljšim jeklenim visečim mostom na svetu. Tako imenovani tibetanski most naj bi bil dolg več kot 500 metrov, gradnja pa naj bi občino stala več kot tri milijone evrov. Priprave na megalomansko gradnjo so že v polnem teku in že sejejo razdor v mestnem svetu.

Viseči most, kar 60 ton težka viseča konstrukcija, bi povezal grajski hrib pod Starim gradom in Miklavški hrib. S svojimi 505 metri načrtovane dolžine bi po doslej znanih podatkih spadal med najdaljše mostove tibetanskega sloga na svetu. Viseči most naj bi doživljajsko in vsebinsko povezal mestno jedro s Starim gradom.

Domačini so ideji večinoma naklonjeni

A na Mestni občini Celje si časa za predstavitev podrobnosti te turistične ideje, pred kamero oddaje Planet 18, ni vzel nihče. Prejeli so le pisne odgovore, v katerih pa na vprašanje, koliko turistov bi lahko privabil viseči most, niso odgovorili.

Domačinka Urška Videnšek meni, da bil bil most kar zanimiva mestna atrakcija, ki bi privabljala turiste. Njenemu mnenju pa se ne pridružujeta Milan Čepin in Igor Lešnik. Zadnji mosta namreč ne bi obiskal, saj ga je strah.

Foto: Siol.net

Po ulicah Celja sicer kroži legenda, da je Stari grad na levem bregu Savinje in nasproti stoječi Miklavški hrib, kjer je cerkev Svetega Miklavža, že v času celjskih knezov povezoval usnjeni most. Domačini so ideji večinoma naklonjeni.

Most, če ga bodo tudi res zgradili, bo v celoti jeklen, pohodna površina bo zasnovana kot jeklena rešetka. Sidran bo v pobočje hriba na obeh straneh. Tisti, ki so podobne mostove že izkusili, načrte pozdravljajo, med njimi tudi Sveto Živkovič.

"Ker sem zadnjih pet let preživel v Ameriki in sem imel priložnost takšne zadeve videti v nacionalnih parkih, menim, da bi bil most dobra ideja," je povedal.

Ureditev dostopnih poti bo stala okoli milijon, gradnja mostu pa okoli 2,3 milijona evrov. Občina verjame, da bi most lahko začeli graditi že leta 2022.