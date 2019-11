12 let po uničujočih poplavah še vedno brez sanacije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Železnikih se 12 let po uničujočih poplavah, v katerih je umrlo šest ljudi, ukrepi za večjo poplavno varnost niso še niti začeli. In se po zadnji sodbi upravnega sodišča očitno še dolgo ne bodo. Kakšen je razlog?

V zadnjih 40 letih je Železnike huje poplavilo že sedemkrat. To se torej zgodi vsakih šest let. Od zadnje katastrofe je minilo že več kot dvakrat toliko.

Niso niti v prvi fazi sanacije

18. septembra 2007 je Selška Sora v Železnikih dosegla najvišji vodostaj v zgodovini meritev. Okoli pol dveh popoldne je z rekordno močjo drla na višini pet metrov in pol. Posledice teh uničujočih poplav so bile ogromna škoda in tragična smrt kar šestih ljudi.

Dvanajst let pozneje kljub temu ni zelene luči niti za prvo fazo 34 milijonov vredne sanacije. Upravno sodišče namreč umika okoljsko dovoljenje za premik lokalne ceste, ki je bilo sicer že izdano konec lanskega leta. Dela bi se morala v Železnikih začeti letos in se končati prihodnje leto. A se bo vse to zdaj še dodatno zavleklo. Domačini pa lahko samo upajo, da se huda ura vmes ne ponovi.

Spomini ostajajo še kako živi

Kot pojasnjuje vaščanka Železnikov, je meteorna voda zalila vse prvo nadstropje njenega domovanja. O višini vode tistega dne pričajo tudi table, ki so bile postavljene kot opomnik na katastrofo, ki ni prizanesla nikomur.

Takšne so bile posledice uničujočih poplav. Foto: STA

"Spominjam se ljudi, ki so nemočno čakali, saj jim je vodni udar odnesel vse. Stanovanja, hiše, avtomobile, obleke," pojasnjuje Miloš Kamenšek iz prostovoljnega gasilskega društva Železniki.

Zgolj podjetje Domel, ki stoji v neposredni bližini Sore, je imelo za 8,5 milijona evrov škode. Odstranili so tri tisoč kubičnih metrov mulja, 400 kubičnih metrov lesa in trdih naplavin, uničenih je bilo 120 avtomobilov. Glede na trenutne vremenske razmere so te dni izvedli protipoplavno vajo.

Ljudje s strahom gledajo v nebo

Nekajkrat od leta 2007 se je zgodilo, da je bila struga reke polna, a ni poplavljala in ni delala kakšne škode. Kljub temu se bojijo vsakega večjega dežja.

"Za ta konec tedna je napovedno deževje in izdana so bila opozorila za naraščanje rek tudi na škofjeloškem območju, kjer smo mi. Ljudje prestrašeni gledajo v nebo, kaj bo, če so slabše napovedi," pripoveduje Anton Luznar, župan občine Železniki.

Voda je za seboj odnašala vse, kar ji je prekrižalo pot. Foto: STA

Ukrepi za poplavno varnost v vrednosti 34 milijonov evrov, ki vključujejo urejanje vodotoka, gradnjo pregrade in ureditev suhega zadrževalnika, se zamikajo zaradi lastnice ene izmed hiš. Z ministrstva so za oddajo Planet 18 sporočili, da je upravno sodišče zadevo vrnilo na Arso v ponovni postopek.

"Zakaj toliko zamujajo, ne vem, verjamem, da bi se bilo z lastnico, s katero je bila sklenjena pogodba, ob kateri ta ni bila zadovoljna, mogoče dogovoriti, da bi umaknila pritožbo na okoljevarstveno soglasje," še poudarja župan Luznar.

Foto: STA

Veliko manjših zadrževalnikov in zaplavnih pregrad, ki so bili zgrajeni v letih po poplavah, ni dovolj, da se katastrofa iz leta 2007 ne bi mogla ponoviti. Železnikarji tako upajo, da se bodo ukrepi začeli izvajati čim prej, saj nočejo podoživeti tistega septembrskega dne, ko so zadnjega od avtomobilov, ki jih je odneslo, našli v dobrih 30 kilometrov oddaljenih Medvodah.