V opozicijskih vrstah so kritični do nekaterih ukrepov, ki jih je v sredo za zajezitev širjenja novega koronavirusa sprejela vlada. Kljub temu pa državljanke in državljane pozivajo, naj ukrepe spoštujejo, zlasti ko gre za osnovno zaščito, kamor sodijo skrb za higieno, nošenje mask in omejevanje medsebojnih druženj.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v izjavi v DZ spomnil na razmere spomladi, ko je bilo okužb bistveno manj, pa je bila vlada, ki jo je tedaj vodil, deležna številnih očitkov. "Danes je pa zadeva ušla iz rok," je ocenil. Če spomladi še ni bilo jasno, za kakšen virus gre, je danes tega znanja po njegovih besedah bistveno več. "Sprašujem se, kaj so delali poleti," je dejal.

Kljub vsemu je pozval k spoštovanju zlasti osnovnih ukrepov. Tudi glede nošenja maske na prostem je Šarec povedal, da nima težav s tem ukrepom, če so pristojni ocenili, da bo to zamejilo širjenje virusa. Glede šol pa bi po njegovih besedah lahko razmislili o ukrepu, po katerem bi pouk potekal deloma v šolah deloma na daljavo.

Šarec: gre za "ukrepe na vrat na nos"

O omejevanju gibanja na območja statističnih regij pa je Šarec dejal, da ga to "spominja na leta, ko smo imeli še lokale za kadilce in nekadilce in so bili pregrajeni z rožo v koritu". Nasploh gre po njegovi oceni za "ukrepe na vrat na nos". "Spet bodo prizadete storitvene dejavnosti," je opozoril in se vprašal, kje se bo našel denar za pokrivanje izpada dohodkov.

Bojano Muršič iz SD predvsem moti, da vlada za širjenje virusa krivi državljanke in državljane, ki so se že v prvem valu epidemije odpovedovali marsičemu. Številke nam res niso v ponos, toda iskanje krivcev med njimi je po njenem mnenju "absolutno nesprejemljivo in bizarno". Morali bi se zazreti sami vase in oceniti, kaj delajo narobe, je dodala. Po izkušnjah Muršičeve sicer velika večina ljudi ukrepe upošteva, zato verjame oz. upa, da bo drugi val čim prej minil.

"Vlada se ni sposobna soočiti z epidemijo"

Ukrepi so po oceni vodje poslanske skupine Levica Mateja T. Vatovca dokaz, da je vlada na tem področju neaktivna, vzame pa si dovolj čas za kadrovanje in za to, da "si podreja državo". Nekateri ukrepi so po njegovih besedah milo rečeno zmedeni in nelogični ter omejujejo ustavne pravice. Prav tako jih razume v smislu krepitve nadzora s strani ministrstva za notranje zadeve.

Vlada se ni sposobna soočiti s to epidemijo in je škodljiva tako v političnem kot v zdravstvenem pogledu, je še ocenil. Kljub temu pa je Vatovec pozval k upoštevanju osnovnih ukrepov, ki da so tudi najbolj smiselni, od nošenja mask in umivanja rok do nekega "zdravorazumskega omejevanja stikov".

Predsednica SAB Alenka Bratušek je dodala, je vlada sama sestavila seznam ukrepov oz. določila posamezne faze njihovega sprejemanja. Vendar pa bi morala te ukrepe po njenem mnenju jasneje predstavljati javnosti, nato pa se jih nekaj časa držati, saj bo le tako mogoče oceniti, ali delujejo ali ne.