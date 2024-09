V nesreči umrla voznica osebnega avtomobila

V sredo ob 13. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Velikim Slatnikom in Hrušico, ki je terjala smrtno žrtev, so sporočili s Policijske postaje Novo mesto.

Policisti so opravili ogled kraja, zbrali obvestila in ugotovili, da je 83-letna voznica osebnega avtomobila peljala po klancu navzgor. V ovinku je izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo.

Hudo poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od koder so policijo nekaj po 16. uri obvestili, da je ponesrečenka zaradi hudih poškodb umrla. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.