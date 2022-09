V nedeljo so v Sloveniji ob 479 PCR-testih in 2.413 hitrih antigenskih testih potrdili 590 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Včeraj so potrdili 18 primerov manj kot preteklo nedeljo, ko so potrdili 608 primerov okužb. Glede na stanje covid-19 v Evropi pa Slovenija po pojavnosti novih primerov okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 14 dneh ostaja najslabša.