Primorske novice poročajo, da so primer okužbe s koronavirusom potrdili pri 31-letnici iz Lucije. Po njihovih informacijah je rezultate testa dobila včeraj ob 20. uri, nahaja pa se na infekcijski kliniki v Ljubljani. Kot je v pogovoru za Primorske novice, se je v sredo vrnila iz Švice, kjer je zaključila sezonsko delo. Že ob prihodu se je samoizolirala, včeraj pa je odšla v Izolo, kjer so ji opravili test. Po tem, ko so jo obvestili, da je pozitivna na okužbo s koronavirusom, so jo z rešilcem odpeljali na infekcijsko kliniko.

Uradni podatkih o okuženih s koronavirusom v Sloveniji so bili zadnjič osveženi v soboto ob 14. uri. Do takrat je bilo potrjenih 12 okužb, opravili pa so 785 testov.

V primerjavi s petkom se je število okužb z osem povečalo na 12, zato je NIJZ sprejel strožje ukrepe, minister za zdravje Aleš Šabeder je podpisal prepoved večjih prireditev v zaprtih prostorih, premier v odstopu Marjan Šarec pa je za ponedeljek napovedal Svet za nacionalno varnost.

Ob 17. uri bodo predsednik vlade in minister za zdravje, ki opravljata tekoče posle, Marjan Šarec in Aleš Šabeder, direktorica NIJZ Nina Pirnat ter poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan podali izjave o aktualnem stanju v zvezi s koronavirusom.

"Spremljamo zadeve, za zdaj ni nobenih novih potrjenih primerov"

Minister za zdravje Aleš Šabeder. Foto: STA V Metliki so strožje ukrepe sprejeli po tem, ko so okužbo s koronavirusom v petek potrdili pri zdravniku v ZD Metlika, ki je delal tudi v Domu starejših občanov Metlika. Epidemiologi so našteli nekaj manj kot 300 kontaktov, vsem pa so dali ustrezna navodila.

Med drugimi so testirali tudi šest zdravstvenih delavcev, s katerimi je imel zdravnik tesnejše stike in so imeli bolezenske znake. Vseh šest testov je bilo negativnih. So pa potrdili okužbo pri osebi, ki je potovala skupaj z okuženim zdravnikom.

NIJZ je za Metliko in okolico izdal posebna, strožja priporočila, po katerih odsvetujejo vsakršno druženje ljudi. Metliški župan Darko Zevnik je za STA dejal, da na občini razmere spremljajo in da trenutno dodatnih ukrepov ni. Po županovih besedah so izvedli sestanke s predstavniki civilne zaščite, v Metliki in okolici pa so bile ta konec tedna in tudi za prihodnje dni odpovedane vse načrtovane prireditve.

"Spremljamo zadeve v zdravstvenem domu, za zdaj ni nobenih novih potrjenih primerov," je dodal župan. Občina je v navezi tudi z obema osnovnima šolama, Metlika in Podzemelj. Za zdaj velja, da se bo pouk v omenjenih osnovnih šolah in podružnici Suhor v ponedeljek nadaljeval normalno, je pojasnil župan.

Osnovna šola Metlika na svoji spletni strani objavila, da so v ponedeljek in torek odpovedane govorilne ure. Prav tako so v ponedeljek odpovedane govorilne ure na Osnovni šoli Podzemelj. Imajo pa po županovih besedah starši zagotovljen telefonski stik z učiteljem, če je to potrebno.