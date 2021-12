V Mariboru in Kopru stojnice odprte, v Ljubljani ostajajo zapečatene

Štiri stojnice na Pogačarjevem trgu v Ljubljani danes samevajo. Inšpektorji Finančne uprave so jih v četrtek zapečatili, medtem pa hišice, kjer ponudniki prodajajo le pijačo, ostajajo odprte v Kopru in v Mariboru.

Spomnimo se



Vlada je pretekli petek sprejela odlok, ki prepoveduje prodajo hrane in pijače na stojnicah božičnih sejmov. Tako so se v soboto zaprle stojnice na božičnih sejmih, tudi v Ljubljani. Je pa v sredo ljubljanska mestna občina sporočila, da je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani mogoča tržna prodaja, tudi gostincem. A so ukrepali finančni inšpektorji in tržnice v četrtek zapečatil.



Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po četrtkovem zaprtju ljubljanskih stojnic dejal, da so pravila znana. V odloku je namreč, kot je poudaril, jasno zapisano, da je strežba hrane in pijače dovoljena le osebam, ki sedijo.

Zapečatenje hišk po oceni ljubljanskega javnega podjetja nezakonito

Ukrep inšpektorjev Finančne uprave je nezakonit, je danes zapisal direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Andrej Orač. Pravnih argumentov za to potezo Furs nima, je prepričan.

Ne javno podjetje ne najemniki nimajo nobenega namena kršiti veljavnih predpisov "v teh za vse nezavidljivih koronskih časih", je v sporočilu za javnost danes zapisal Orač. "Želimo si le enakih pogojev za vse, pogojev, ki z vidika javnega zdravja in nemotenega opravljanja dejavnosti zdržijo upravičenost ukrepov. Predvsem pa od nadzornih organov pričakujemo enako tolmačenje pravnih zavez," je navedel.

Furs po njegovem neutemeljeno trdi, da najemniki javnega podjetja svojo dejavnost izvajajo v okviru sejemske dejavnosti. "To nikakor ne drži. Izvajajo jo kot tržno," je izpostavil.

"Ni obrazložitve, zakaj so se ravno te štiri stojnice zaprle. Absurd absurdov seveda je, da sta zraven stala dva premična kombija, ki se ju niti dotaknili niso, da en omenjam primerov v Kopru, Mariboru in BTC," je izpostavila odvetnica najemnikov stojnic Nataša Pirc Musar.

Čeprav najemniki trdijo, da so del tržne dejavnosti, na finančni upravi vztrajajo, da gre za sejemsko dejavnost, zato da odlok prodajo hrane in pijače prepoveduje.