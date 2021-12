Inšpektorji zaprli stojnice na Pogačarjevem trgu #video

Stojnice na Pogačarjevem trgu v Ljubljani so danes spet obiskali inšpektorji in jih začeli zapirati. Kljub vladnemu odloku o prepovedi prodaje so namreč včeraj na Pogačarjevem trgu odprli hišice in obiskovalcem ponudili hrano in pijačo. Potezo ljubljanskega župana Zorana Jankovića je danes komentirala Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, ki je zgrožena nad odločitvijo.

Že včeraj so ponudnike na Pogačarjevem trgu obiskali tržni inšpektorji in finančna uprava, enako se je zgodilo tudi danes. Inšpektorji so najemnikom stojnic napisali opomine, ki pa jih najemniki niso podpisali, saj vztrajajo, da ne gre za sejemsko dejavnost. Kot poudarjajo imajo pogodbe sklenjene s tržnico, to pa jim omogoča tržničino prodajo. Če so jim včeraj še izdajali opomine, kot so sporočili s Finančne uprave so izvajali finančni nadzor in preverjali tudi pravilnost izvajanja ukrepov oziroma odlokov, so inšpektorji danes stojnice začeli zapirati.

Ali odobravate potezo Zorana Jankovića, ki je dovolil prodajo hrane in pijače na božičnem sejmu? Da. 1015 glasov + 26,69%

Ne. 2788 glasov + 73,31% Oddanih 3803 glasov

Iskanje lukenj v vladnem odloku

Od srede je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani mogoča tržnična prodaja, tudi za gostince, je na včerajšnji novinarski konferenci sporočil direktor Ljubljanskih parkirišč in tržnice Andrej Orač. Kot je povedal je prepoved prodaje na ljubljanskih tržnicah nerazumljiva, saj gre za prodajo izdelkov, ki jih ponujajo vse leto.

Logarjeva zgrožena in razočarana

"Pravzaprav je žalostno, da je treba v trenutku, ko iščemo najboljše rešitve za bolnike s covidom in brez covida, da bi bili deležni ustreznega bolnišničnega zdravljenja, iskati luknje v odlokih in rešitve za stvari, ki v tem trenutku niso najbolj pomembne. Razočarani smo nad odločitvijo v Ljubljani, ki definitivno ni v luči skupnega boja proti epidemiji," pa je potezo ljubljanske občine danes komentirala Logarjeva.