Janković po svoje: na stojnicah spet prodajajo hrano in pijačo

Gostincem na Pogačarjevem trgu bo podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice omogočilo prodajo, hkrati pa ljudi pozivajo k spoštovanju epidemioloških ukrepov in odločitvi za cepljenje proti covid-19.

Gostincem na Pogačarjevem trgu bo podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice omogočilo prodajo, hkrati pa ljudi pozivajo k spoštovanju epidemioloških ukrepov in odločitvi za cepljenje proti covid-19. Foto: STA

Po Oračevih besedah je namreč nesprejemljivo, da na ljubljanski tržnici ne bi bilo mogoče prodajati stvari, ki jih ponudniki prodajajo vse leto. V to kategorijo se po njegovih besedah med drugim uvrščata odprta kuhinja in prodaja tekstila, kar po njegovih besedah ne spada pod sejemsko prodajo, ampak tržnično. Gostincem na Pogačarjevem trgu bodo zato omogočili prodajo, hkrati pa ljudi pozivajo k spoštovanju epidemioloških ukrepov in odločitvi za cepljenje proti covid-19.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tem izrazil kritiko epidemioloških ukrepov, po katerih je od sobote z izjemo pečenega kostanja prepovedano ponujanje hrane in pijače na stojnicah. Območje sejemskih prireditev mora biti ograjeno, organizatorji pa morajo ob vhodu preverjati pogoj PCT. Za nerazumljivo je Janković označil tudi pojasnilo vodje strokovne skupine za covid-19 Mateje Logar, da prodaja kostanja na stojnicah ostaja, saj "kostanj praviloma jemo in hodimo zraven".

Kot je še poudaril, so tudi predlagali, da se sprejme zakon o pogoju PC (preboleli, cepljeni) oziroma da se uvede obvezno cepljenje, sam pa je k temu prejšnji teden ponovno pozval zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja.

Janković se je obregnil tudi ob Janšev tvit

Ob tem je Janković komentiral sobotni zapis premierja Janeza Janše na Twitterju, v katerem je ta zapisal, da se Janković "intenzivno trudi, da bi čim več ljudi zbolelo in da bi se šole, vrtci in trgovine čim prej zaprli. Ker so po njegovo manj pomembni od fešt po mestu." Po njegovih besedah je Janša "očitno postal prvi infektolog v državi", ob tem pa ga je Janković še pozval, naj primerja rezultate izvajanja epidemioloških ukrepov v Ljubljani s katero drugo občino.

Kot je še dejal Janković, so namreč dan pred Janševim zapisom dobili dopis ljubljanske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v katerem so navedli, da se jim zahvaljujejo za "njihova prizadevanja, ki jih izvajajo od začetka epidemije, in poudarjajo, da so odraz sloge, sodelovanja, odličnega načrtovanja in odločnega udejanjanja strategij v času izrednih izzivov, brez česar bi bilo stanje v Ljubljani veliko slabše".