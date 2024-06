V Ljubljani vlak trčil v tovorno vozilo

Na nivojskem železniškem prehodu na območju Rudnika v Ljubljani je dopoldne vlak trčil v tovorno vozilo. Voznik tovornega vozila, ki je obstalo na nivojskem prehodu, je uspel zapustiti vozilo še pred trkom, poškodovanih v nesreči ni, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Vzrok za ustavitev vozila na prehodu še ugotavljajo.

Policisti so bili o trčenju obveščeni danes okoli 9.30. Prizorišče nesreče si še ogledujejo in še ugotavljajo vzrok, zaradi katerega je tovorno vozilo obstalo na nivojskem prehodu, ki je sicer varovan z zapornicami, so pojasnili za STA.

Po poročanju portala Dnevnik je do nesreče prišlo pred križiščem Jurčkove ceste in Dolenjske ceste.