Nekaj pred poldnevom je vlak na železniški progi Bohinjska Bistrica–Jesenice za predorom, tik pred železniško postajo Bled do smrti povozil osebo, izhaja iz poročila centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Bled so pomagali pri prenosu trupla in ga predali pristojni službi, so dodali.