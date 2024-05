Na primorski avtocesti umrl 35-letni motorist

V prometni nesreči na primorski avtocesti pri počivališču Lom je umrl 35-letni motorist, ki je vozil iz smeri Unca proti Logatcu po desnem prometnem pasu in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del priklopnega vozila tovornjaka. Po trčenju ga je odneslo čez prehitevalni pas in je trčil še v odbojno ograjo, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so bili o prometni nesreči obveščeni okoli 12.30. Motorist, ki se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, je bil italijansko-britanski državljan.

Motorist je med vožnjo uporabljal zaščitno motoristično čelado in motoristično opremo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Avtocesta v smeri Ljubljane je bila zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče zaprta do 16. ure, so še sporočili iz PU Ljubljana.