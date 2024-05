Na štajerski avtocesti med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani je prišlo do prometne nesreče. Promet poteka po prehitevalnem pasu. Obvoz je po regionalni cesti, vendar je tako na avtocesti kot na regionalni cesto promet močno oviran. Zastoj med Vranskim in Trojanami v smeri Ljubljane je dolg skoraj štiri kilometre, zamuda od 40 do 50 minut.