V Ljubljani se ob železniški postaji odpira novo gradbišče

Streljaj od železniške postaje, ki že desetletje čaka na boljše čase in prenovo, se začenja nov gradbeni projekt, kjer bo predvidoma 81 stanovanj.

Več let zapuščeno zemljišče ob Masarykovi, ki jo obdajata Kotnikova in Tomanov park, bo v prihodnjih letih dobilo drugačno podobo. Za gradbenimi ograjami se začenja gradnja bloka z 81 stanovanji, investitor pa je podjetje M.rezidenca, katerega večinska lastnika sta preko podjetja K.Tivoli Kolektor Koling in Iskra Impuls.

Foto: masarykova.si

81 stanovanj od 30 do 148 kvadratnih metrov

Stavba bo obsegala dve kleti, pritličje, mezzanin, pet nadstropij in terasno etažo. Kot so zapisali investitorji na spletni strani, bo v garaži na voljo 82 parkirnih mest, največje stanovanje pa bo merilo 148 kvadratnih metrov, najmanjše pa 30 kvadratih metrov. Investitor na spletni strani trdi, da je prodanih že 74 odstotkov stanovanj, najdražje neprodano stanovanje pa je oglašuje za nekaj manj kot 507 tisoč evrov za 116 kvadratnih metrov.

V zadnjih dneh so zemljišče očistili, kot poroča Dnevnik pa so v lanskega 24. septembra dobili gradbeno dovoljenje, gradnja pa naj bi trajala slabe dve leti.

Zemljišče prodal Javni stanovanjski sklad MOL

V stavbi, ki se bo vila vzdolž Masarykove, je predvidena večja trgovina, po neuradnih informacijah pa bo v njej svojo poslovalnico odprl diskonti prodajalec Lidl.

Zemljišče so investitorji kupili leta 2018 od Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, po poročanju Dnevnika pa so zanj na draži odšteli 2,5 milijona evrov.