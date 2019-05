V Jaršah nameravajo zgraditi nov zdravstveni dom #video

Ljubljanski župan Zoran Janković tako pravi, da ne držijo nekatere informacije, ki so se pojavile o ukinitvi enote Zdravstvenega doma Ljubljana v Jaršah. Ker zaradi dotrajanosti obstoječega objekta nekatere storitve niso več varne, pa je predlog zdravstvenega doma Jarše, da se te storitve prenese na zdravstveni dom Moste, je pojasnil za STA.

Po Jankovićevih besedah je že več let želja, da bi zgradili nov objekt. Z gradnjo bi po županovih besedah že začeli, če ne bi bilo hipotek na zemljišču pod objektom. Kot je pojasnil, so v preteklosti "gradbena podjetja pridobila gradbeno dovoljenje tako, da so se izkazala kot lastniki ne le stanovanj in blokov, ki so jih prodala, ampak tudi vseh zemljišč in potk". Posledično so zaradi gradbenega podjetja, ki je v stečaju, morali urediti hipoteke z Gorenjsko banko.

Čez eno leto nameravajo rušiti objekt

"V tem trenutku lahko rečem, da pogovori tečejo v pravo smer," je ocenil župan, ki računa, da bodo zadevo uredili drugi mesec. Ko uredijo izbris hipotek, bo mestna občina pristopila k izboru arhitekta za nov objekt. Ideja pa je, da v novem objektu ne bo le zdravstveni dom, ampak bo zraven tudi lekarna, dnevni center za starejše, prostori četrtne skupnost in verjetno tudi prostor za Mlade zmaje.

"Videli bomo, kaj bo v rešitvi," dodaja župan, ki poudarja, da v stari objekt ne bodo vlagali, saj predvidevajo, da ga bodo čez eno leto zrušili. "Če zberemo projektanta do jeseni, bomo drugo leto imeli gradbeno dovoljenje, in takrat bomo cel objekt zrušili in gradili novega," je dejal in dodal, da bodo morale biti takrat vse storitve prenesene na druge zdravstvene domove.

Župan predvideva, da bi nov zdravstveni dom Jarše odprli do konca leta 2021 ter s tem prebivalcem tega območja zagotovili primerno zdravstveno varstvo. V kolikšni meri bodo v vmesnem času do začetka del ohranili dejavnost v zdravstvenem domu, pa je odločitev zdravstvenega doma, ki mora tudi skrbeti za varnost. Eden večjih problemov pa naj bi bile inštalacije.