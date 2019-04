V izolski osnovni šoli potrdili tri primere okužb s salmonelo

Na izolski osnovni šoli Livade so se v zadnjih dneh trije učenci okužili s salmonelo, je poročanje Primorskih novic za STA potrdila ravnateljica omenjene osnovne šole Maja Cetin. Na šoli so sprejeli vrsto ukrepov, sicer pa se stanje normalizira, saj se je ena učenka medtem že vrnila k pouku, še dva pa naj bi to storila v ponedeljek.

Za prvi primer okužbe s salmonelo so izvedeli prejšnji četrtek, po dodatnih preverjanjih pa so ugotovili še dva primera. Po besedah ravnateljice Maje Cetin so se takoj lotili preventivnih pregledov hrane, kontaktirali so koprsko enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), izvedli so ukrepe glede dodatnega razkuževanja in čiščenja, zaposleni v šolski kuhinji pa so oddali vzorce blata.

Na šoli sprejeli vrsto ukrepov za zajezitev salmonele

Na šoli imajo sicer razdelilno kuhinjo, tako da jim kosila pripeljejo iz bližnje Osnovne šole Vojke Šmuc, ostale obroke pa nabavljajo sami. Med drugim so pregledali deklaracije in celotno dokumentacijo nabavljene hrane, NIJZ pa so posredovali tudi vse šolske jedilnike za zadnji mesec in pol.

Prejšnjo soboto so čistilke dodatno počistile šolo, za vse šolske prostore so nabavili razkužila. Učiteljem so naložili dodatno skrb za intenzivno umivanje rok pred vsakim obrokom in po uporabi sanitarij, pri čemer so otroke opomnili, da si morajo roke tudi razkuževati. Čistilni servis je poleg tega opravil dodatno razkuževanje vrat, miz in klopi na šoli.

Okužbe s salmonelo na osnovni šoli v Luciji še niso pojasnjene

Kot je pojasnila Cetinova, jih je v ponedeljek obiskal tudi inšpektor z NIJZ, ki je njihove ukrepe ocenil kot ustrezne. Sicer pa se zadeve normalizirajo, saj se je ena okužena učenka medtem že vrnila k pouku. Preostala učenca se zdravita doma, vendar se jima stanje izboljšuje. V šolo se nameravata vrniti že v ponedeljek.

Medtem še ni dokončno znan vir okužbe s salmonelo, za katero je prejšnji mesec zbolelo devet učencev Osnovne šole Lucija. Kot je pojasnila pomočnica ravnateljice Eneja Baloh, so na NIJZ sicer izključili domnevo, da bi bil vzrok pomanjkljiva higiena.