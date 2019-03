Lucija: Več osnovnošolcev se je okužilo s salmonelo

V Osnovni šoli Lucija se je več šolarjev okužilo s salmonelo. Okužbo z bakterijo so uradno potrdili pri devetih otrocih, simptome, ki so značilni za salmonelo, pa je imelo kar 90 učencev, so poročali na Kanalu A. Učenci naj bi salmonelo najverjetneje dobili v šolski jedilnici.

Štirje otroci so imeli tako hude težave, da so jih sprejeli v bolnišnico, drugi so se zdravili v domači oskrbi. Pozitivna na testu za salmonelo je bila tudi ena od zaposlenih, ki dela v šolski kuhinji, so poročali v oddaji Svet na Kanalu A.

Pristojni domnevajo, da naj bi prav ta oseba otrokom prek hrane, ki jo je pripravila, prenesla nevarno bakterijo.