V inštitutu 8. marec bodo pravno ukrepali. Godec: Z inštitutom bi se morala začeti ukvarjati policija.

Žaljivi zapisi in obtožbe so se začeli pojavljati po tistem, ko so v inštitutu predstavili kampanjo Gremo volit, so danes povedali na novinarski konferenci. Foto: STA

V Inštitutu 8. marec so se zaradi vse več žaljivih sporočil in neupravičenega obsojanja odločili za pravno ukrepanje. Zaradi očitkov o vpletenosti inštituta v pošiljanje grozilnih pisem nekaterim vidnim predstavnikom vladne koalicije so vložili začasno odredbo zoper poslanki SDS Mojco Škrinjar in Alenko Jeraj ter državno sekretarko Jelko Godec.

Žaljivi zapisi in obtožbe so se začeli pojavljati po tistem, ko so v inštitutu predstavili kampanjo Gremo volit, so danes povedali na novinarski konferenci. Kot je spomnila Sara Ogrin, so v okviru kampanje napovedali tudi terensko delo s pomočjo prostovoljcev. Ob tem pa je poslanka Mojca Škrinjar na svojem Twitter profilu objavila zapis: "Eden od teh aktivistov je na terenu že opravil svojo nalogo. Danes sem dobila to v nabiralnik" in objavila fotografijo prejetega anonimnega pisma.

Godec: Z inštitutom bi se morala začeti ukvarjati policija

Ogrinova je poudarila, da je Škrinjarjeva "v zlonamerni objavi brez vseh dokazov obtožila njihove aktiviste", kar škodi ugledu in dobremu imenu inštituta. Na enak način je istega dne odgovornost za grozilna pisma poslancem SDS Inštitutu 8. marec, kot je navedla, pripisala tudi državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Jelka Godec, ki je izrazila, da gre za ravnanja z znaki kaznivega dejanja, zato bi se morala z inštitutom začeti ukvarjati policija.

"Na vpletenost inštituta v pošiljanje grozilnih pisem je namigovala tudi poslanka SDS Alenka Jeraj, in sicer v izjavi za oddajo Dnevnik Radiotelevizije Slovenija. Vse izjave so neresnične in zlonamerne, podane so bile izključno z namenom diskreditacije inštituta," je poudarila Ogrinova.

Poleg obtožb zaradi pisem se na družbenih omrežjih pojavlja tudi veliko žaljivih zapisov, pri čemer nekateri presegajo mejo sprejemljivega, jo je dopolnila Mojca Lukan. "Povrh vsega ne smemo pozabiti, da so to tudi mehanizmi oblasti, ki skušajo utišati kritične glasove," je opozorila Lukanova.

Vložili so zahtevo, da se tovrstne izjave v prihodnje prepovedo

Vse te zapise je treba po mnenju Nike Kovač vedno resno obravnavati. "Taki tviti te lahko prizadenejo in vplivajo na tvoj vsakdan. Hkrati imajo širše družbeno sporočilo, predvsem pa sta tovrsten govor in tovrstno napadanje sprejemljiva," je izpostavila Kovačeva in napovedala tožbo proti vsakemu, ki se "na ta način spušča vanjo".

Odvetnik Dino Bauk je pojasnil, da so glede očitkov o vpletenosti inštituta v grozilna pisma, ki so jih prejeli nekateri politiki vladajoče koalicije, na sodišču vložili zahtevo, da se tovrstne izjave v prihodnje prepovedo, ker nimajo nikakršne realne osnove, in ugotovi tudi odškodninsko odgovornost, ki je nastala na ugledu in dobremu imenu Inštituta 8. marec.