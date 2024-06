V Horjulu se je vnel boj s češkimi kupci za Metrel

Metrel iz Horjula sodi med vodilne izdelovalce merilne in testne opreme v svetovnem merilu. Družba, ki deluje od leta 1957, sodi med redka tovrstna podjetja, ki razvijajo in proizvajajo izdelke na eni lokaciji, od oblikovanja in sestavljanja, do kontrole kakovosti in kalibracije.

Družba tudi letos uspešno nadaljuje dolgoleten trend pozitivnega poslovanja in rasti, lahko se pohvalijo, da so v zadnjih petih letih podvojili prihodke in prav tako skoraj podvojili dobiček. Število zaposlenih se je v tem obdobju povečalo za 23 odstotkov, družba pa dosega nizko stopnjo zadolženosti.

"Metrel je v dobri poslovni kondiciji. V prvih petih mesecih letošnjega leta smo presegli plan za pet odstotkov. Poslovni plan za leto 2024 predvideva petodstotno rast prihodkov, rast dobička in rast števila zaposlenih. Poleg tega smo pred največjim investicijskim obdobjem v zgodovini, ki vključuje gradnjo nove tovarne, ki naj bi bila zaključena do predvidoma leta 2026. Skupna vrednost investicije bo znašala približno deset milijonov evrov," je povedala Fani Trček Gerjolj, glavna direktorica Metrela.

Obsežna gradbena dela nameravajo dopolniti z obsežnim vlaganjem v obnovo in opremo v obeh tovarnah, s čimer bodo lahko nadomestili omejitev investicij, ki jih v preteklih letih niso mogli izvajati zaradi prostorske stiske.

Nemir prihaja v dolino

Horjul je občinsko središče, ki leži v najbolj razširjenem delu doline potoka Horjulščica. Prebivalstvo je v glavnem zaposleno v industriji, skupina Metrel z več kot 500 zaposlenimi predstavlja daleč največjega delodajalca na območju Horjula in okolice. Številni lokalni zaposleni so v tem podjetju preživeli celotno delovno dobo in mnogi med njimi so še vedno lastniki delnic družbe, ki jim daje ali jim je dajala kruh.

Podjetje je močno internacionalizirano, svoje izdelke prodajajo v 80 držav, na vseh kontinentih. "Imamo jasno izdelano strategijo razvoja družbe, močno razvojno ekipo, proizvajamo inovativne izdelke, s katerimi dosegamo visoko konkurenčen položaj na trgu, letno na trg lansiramo več novih izdelkov," našteva direktorica.

Konec lanskega leta je češka projektna družba Danuwell Industries z enim od delničarjev družbe Metrel DUS, lastnice Metrela, sklenila ustni dogovor za nakup njegovih delnic po ceni 250 evrov. Po statutu družbe mora pred vsakim prenosom delnic na subjekt, ki ni delničar družbe Metrel DUS, biti ta isti sveženj delnic po enaki ceni ponujen v nakup obstoječim delničarjem, in če ti zavrnejo uveljavitev predkupne pravice, mora kupec dobiti soglasje vodstva in nadzornega sveta za prenos delnic.

Prenos delnic so v Metrelu zavrnili

Ker se ne vodstvo in ne drugi delničarji družbe niso odločili za nakup delnic po 250 evrov na kos, so češki kupci s prodajalcem delnic sklenili kupoprodajno pogodbo in februarja letos na upravo in nadzorni svet Metrela poslali prošnjo za izdajo dovoljenja za prenos delnic, ki so ji dodali izjavo, da delnice kupujejo za lasten račun.

Po vmesni dopolnitvi vloge, ki so jo zahtevali, je nadzorni svet sklenil, da prenosa delnic ne dovoli, ker bi češka investicijska družba BHM, ki je za namen tega posla ustanovila družbo Danuwell Industries, lahko v prihodnosti v svojem portfelju imela tudi delnice Metrelu konkurenčne družbe.

"Predlagani prenos delnic ni bil v skladu s poslovno strategijo in veljavnim statutom družbe. Statut družbe namreč predvideva razdrobljeno lastništvo, ponudnik pa je v svojem pojasnilu izrazil željo po dolgoročni pridobitvi zadostne količine delnic družbe, ki bi ponudniku omogočala znaten vpliv na strateške odločitve. Sprejetje sklepa, ki bi omogočil tovrstne aktivnosti, bi predstavljalo kršitev statuta družbe," pojasnjuje Trček Gerjolj.

Status družbe Mertel namreč v 1. členu določa zavezo za dolgoročno ohranjanje lastniške strukture zaposlenih in bivših zaposlenih ter zagotavljanje pogojev za trajno vzdrževanje vsaj kvalificirane večine notranjih delničarjev, pravi glavna direktorica Metrela.

"Na podlagi analize okoliščin prejete ponudbe konec leta 2023 je bila sprejeta ocena o potencialnem visokem tveganju predlagane transakcije, zato se družba ni odločila za uveljavitev predkupne pravice," odločitev vodstva, da zavrne uveljavitev predkupne pravice pojasnjuje Fani Trček Gerjolj.

Lani so se delnice kupovale po nekaj več kot 40 evrov

Po naših informacijah naj bi uprava še lani decembra trdila, da so delnice vredne samo 30 evrov. Izvedeli smo tudi, da naj bi se delnice prodajale po ceni nekaj čez 40 evrov.

Sogovornica trdi, da v lanskem letu ni noben član uprave niti nadzornega sveta kupoval delnic družbe Metrel.

"Poudarjamo, da se je tudi v preteklosti trgovanje z delnicami izvajalo na popolnoma enak način za vse zaposlene in za vse delničarje. Čisto vsak zaposleni ali delničar, ki je želel kupiti delnice, jih je lahko kupil po enaki ceni in pod enakimi pogoji. Vse ponudbe za nakup delnic so bile vsakokrat javno objavljene na oglasnih deskah podjetja Metrel," zatrjuje Trček Gerjolj.

Danes kupujejo tudi za več kot 250 evrov

Vodstvo družbe Metrel je letos spomladi začelo uveljavljati predkupno pravico za vse preostale ponudbe, ki so bile poslane na oglasno desko družbe. To po besedah glavne direktorice predstavlja delovanje družbe v skladu z njenim statutom in poslovno strategijo ter na način, da se ohranja notranje lastništvo, ki je po njeni oceni najboljši pogoj za zagotavljanje rasti in razvoja družbe. Med aktualnimi ponudbami na javno dostopni oglasni deski podjetja prodajna ponudba sega celo do 300 evrov za delnico.

"Razumeti morate, da preprosti ljudje, zaposleni in nekdanji zaposleni, vodstvu družbe zaupajo. Delnice prodajajo samo, če jim je zares treba. Predstavljajte si, kako se bo po branju vašega članka o tem, da vodstvo danes daje 250 evrov za delnice, počutil tisti, ki je lani delnice prodal po 43 evrov," nam je povedal eden izmed zaposlenih, ki je želel svoje delnice prodati tujim vlagateljem, a mu je vodstvo družbe to preprečilo. Ob tem se sogovornikom, ki v strahu, da bi jih nasprotovanje vodstvu spravilo ob službo, ne želijo biti imenovani, odpira vprašanje, s čigavim denarjem vodstvo podjetja odkupuje delnice in ali jim je skrb za vse delničarje res prva med prioritetami.

Ponudniki ne nameravajo odnehati, ponujajo še več

Ponudniki v enem od svojih dopisov delničarjem trdijo, da bodo z odkupi delnic nadaljevali in da so pripravljeni ponuditi do 435 evrov za delnico, če bo nadzorni svet odkup odobril. "Menimo, da člani nadzornega sveta namenoma kršijo statut družbe in arbitrarno odločajo o podelitvi soglasij za prenos delnic. Hkrati obljubljamo, da si bomo kot strateški partner prizadevali, da bi nadzorni svet delal profesionalno in v interesu delničarjev. Člani uprave imajo precej črnih pik. Poskrbeli bomo, da bodo delničarji obveščeni o tem, kdo, kdaj in kako je postavljal svoje interese pred interese delničarjev. Obstaja utemeljen sum, da je v preteklosti prihajalo do mnogih nepravilnosti pri prodajanju in nakupih delnic, ki jih bomo raziskali," je zapisano v enem od dopisov, ki so jih od kupcev delnic prejeli delničarji Metrela.

Uprava naj bi zdaj delnice odkupovala po 250 evrov. Ponudbo češkega kupca družbe Danuwell Industries a. s. pa ocenjujejo z veliko skepse. Po njihovi oceni ne gre za podjetje, ki bi delovalo v njihovi panogi in bi torej lahko dolgoročno predstavljalo dodano vrednost za družbo Metrel z vidika novih znanj, izkušenj, tehnologij, novih trgov.

Strah pred krčenjem investicij

"Gre za finančni sklad, katerega namen je maksimizacija finančnih naložb. Domnevamo, da njihov poslovni model po navadi temelji na principu kratkoročnega vstopa v podjetje z namenom optimizacije poslovanja, ki pogosto vključuje drastično krčenje investicij tako v osnovno dejavnost kot tudi zaposlene in širšo skupnost," opozarja Trček Gerjolj.

Pa tudi, da dozdajšnji način delovanja prevzemnika ne izkazuje visoke skladnosti z dobrimi poslovnimi običaji in praksami. "Prevzemnik se delničarjem družbe namreč ni predstavil, niti ni predstavil svojih strateških načrtov nadaljnjega upravljanja družbe. Dozdajšnja komunikacija je vključevala podajanje dvomljivih informacij," pravi direktorica.

Kot ključno pa poudarja, da družba Metrel v tem trenutku ne potrebuje dodatnih finančnih sredstev za rast in razvoj niti ni v fazi iskanja morebitnih vlagateljev. Družba v okviru tekočega poslovanja namreč presega zastavljene načrte in beleži dolgoletno rast, zatrjuje prva dama Metrela.

Skupina BHM Investment upravlja več kot milijardo evrov vredno premoženje. Njihova podjetja zaposlujejo skupno več kot dva tisoč ljudi, delujejo pa v štirih različnih panogah in v šestih državah Evropske unije. V Sloveniji delujejo od leta 2019 kot lastniki logističnega središča v Mariboru.