V Evropskem parlamentu razprava o vrednotah antifašizma

Omizja so se udeležili številni člani in članice ZZB NOB, med poslušalstvom pa so bili tudi slovenski, italijanski in hrvaški evropski poslanci Ljudmila Novak, Milan Brglez, Alessandra Moretti in Tonino Picula, slovenski veleposlanik pri Stalnem predstavništvu pri Svetu Evrope Andrej Slapničar ter visoki predstavnik Slovenije pri Svetu Evrope Matjaž Gruden. Foto: Poslanska skupina S&D v Evropskem parlamentu