V DZ postopki za preklic referenduma o Jeku 2

DZ je s skoraj dvotretjinsko večino 10. oktobra sprejel odlok o referendumu o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, ki bi ga izvedli 24. novembra. Na glasovanju bi se vprašanje glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

Opravila za izvedbo referenduma so že stekla, nekaj stroškov je nastalo, v petek bi se morala začeti tudi referendumska kampanja. Vendar pa so mediji v zadnjem obdobju poročali o več negativnih zgodbah v zvezi z Jekom 2 in referendumom o njem, zato so v ponedeljek poslanske skupine, ki so se pod predlog za razpis referenduma podpisale, podporo izvedbi referenduma v tem trenutku umaknile.

Danes o razveljavitvenem odloku

Ker je edina pravna pot za preklic referenduma sprejem odloka o prenehanju veljavnosti veljavnega odloka, so poslanske skupine, ki so prvotno predlagale referendum, v torek vložile tudi predlog razveljavitvenega odloka. Danes bo ta najprej na dnevnem redu kolegija predsednice DZ, sledila bo obravnava na matičnem odboru za infrastrukturo, okolje in prostor. V četrtek naj bi nato odlok na izredni seji dokončno potrdil še DZ in tako referendum za zdaj umaknil z dnevnega reda politike.

Ne bo pa z dnevnega reda umaknjen projekt Jek 2. V koaliciji še za to jesen napovedujejo pripravo predloga posebnega zakona za bolj učinkovito izvedbo te daleč največje načrtovane investicije v zgodovini samostojne države. Trenutno dogajanje tudi ne pomeni, da posvetovalni ali zakonodajni referendum na temo Jeka 2 ne bo izveden v prihodnje, najpozneje, ko bodo predvidoma v letu 2028 znane vse podrobnosti za končno investicijsko odločitev.