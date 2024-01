Zastave v državnem zboru v podporo Palestini

Začetek redne seje državnega zbora s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrski ekipi je zaznamoval tudi protest v podporo Palestini, s čimer so člani Gibanja za pravice Palestincev želeli opozoriti na problematiko in pozvati politični vrh k ukrepanju.

Danes so v Gibanju za pravice Palestincev na balkonu DZ organizirali protest. Z rdeče pobarvanimi rokami so izobesili več palestinskih zastav, s čimer so želeli opozoriti na katastrofalne razmere in Palestino postaviti na dnevni red.

Protestnike so varnostniki pospremili z balkona, Jelka Godec (SDS) pa je ocenila, da je ogrožena varnost poslancev, in pozvala, naj se podobni incidenti v prihodnje ne dogajajo več. Poslanka Levice Nataša Sukič se s tem ni strinjala in je zahtevala, da se ji Godčeva opraviči. "Ne, palestinske zastave v podporo krvavečemu palestinskemu ljudstvu ne ubijajo, ubijajo bombe, ki padajo na Gazo," je poudarila.

Gibanje za pravice Palestincev je v sporočilu za javnost pojasnilo, da so z zastavami v DZ opozorili poslance, da je skrajni čas, da Slovenija ukrepa proti Izraelu. Ob tem so poslance, premierja, zunanjo ministrico Tanjo Fajon ter predsednico republike Natašo Pirc Musar vnovič pozvali, naj se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), naj uradno razglasi vojaški embargo na trgovanje z orožjem in vojaško opremo z Izraelom, naj predlaga in se zavzame za sankcije na ravni EU in prekine diplomatske stike z Izraelom.

Vprašanja premierju Golobu

Na vprašanje poslanke Sukičeve premierju Golobu glede ukrepanja Slovenije v zvezi z vojno v Gazi je odgovoril, da bo Slovenija vztrajala pri pozivanju k miru na območju Gaze in obsojanju kršitev mednarodnega prava in da je pomembno najti trajno rešitev za Bližnji vzhod.

Sukičevo je zanimalo, kako bo Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov stremela k premirju med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas ter kako bo ukrepala.

"Naša ključna orientacija v tem trenutku je delovanje skozi varnostni svet," je poudaril premier in dodal, da ima Slovenija tam pozornost celotnega sveta in hkrati odgovornost do celotnega sveta. Napovedal je, da bo Slovenija še naprej podpirala delovanje generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa v zvezi z dogajanjem v Gazi.

Golob je ponovil še, da ni opravičila za napad Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, da pa tudi povračilni ukrepi Izraela niso sorazmerni.

"Slovenija je bila vedno jasna pri svojih stališčih. Vedno smo pozivali k premirju in vedno smo obsojali kršenje mednarodnega in humanitarnega prava. In pri tem bomo vztrajali, dokler se spopadi ne končajo," je dejal Golob.

Omenil je še, da je rešitev dveh držav trenutno edina mogoča, a jo žal obe strani zavračata. Slovenija si bo, kot je dejal premier, tudi prizadevala, da EU prevzame pobudo za rekonstrukcijo Gaze.

Sukičeva je opozorila, da samo pozivi ne bodo zadostovali. Povedala je, da se Levica zavzema za sankcije proti Izraelu po vzoru sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Zanimalo jo je, ali vlada razmišlja o stopnjevanju pritiska na Izrael.

Golob je poudaril, da to ni le stvar Slovenije. "Določene prepovedi so že v veljavi in to bomo nadaljevali." Spomnil je, da so bile sprejete sankcije proti naseljencem na Zahodnem bregu. Ob tem je priznal, da sankcije proti Rusiji niso tako učinkovite, kot so sprva pričakovali.

Foto: STA