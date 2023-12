Podpredsednica DZ Sukič: Naloga nas vseh je ljudem povrniti zaupanje v državo

Podpredsednica DZ Nataša Sukič je v nagovoru na slavnostni seji DZ pred dnevom samostojnosti in enotnosti poudarila, da je naloga vseh, predvsem pa nosilcev oblasti, ljudem povrniti zaupanje v državo. To bo mogoče doseči le na temeljih solidarnosti in pravičnosti, za kar pa bo nujna tudi enotnost kot ob glasovanju na plebiscitu, je dejala.

V DZ so pred torkovim dnem samostojnosti in enotnosti tradicionalno pripravili slavnostno sejo. Podpredsednica DZ in poslanka Levice Nataša Sukič je v slavnostnem nagovoru zbranim na seji poudarila, da je bila odločitev za lastno državo plod desetletij prizadevanj civilne družbe, intelektualcev in kulturnikov, da bi živeli v samostojni državi. V središče osamosvojitve sta bila postavljena slovenski jezik in kultura, ki sta bila vedno sili kljubovanja zatiranju od zunaj, je izpostavila.

Obenem je opozorila, da imena mnogih akterjev, ki so bili del "silovitega vrenja, prebujanja", niso znana, zato je toliko bolj skrb vzbujajoče, da si nekateri želijo lastiti intelektualne in stvarne pravice do osamosvojitve. Slovenija je tak podvig lahko dosegla samo kot trdno povezana in poenotena skupnost, je izpostavila.

Velik del volivcev si očitno želi solidarnosti

Slovenska država pa je po njenih besedah nastala tudi na temeljih solidarnosti, zato je upravičeno sklepati, da je velik delež volivcev želel državo, ki bo ohranjala vrednote družbene solidarnosti, enakosti in pravičnosti ter varovala človekove pravice vseh. "Nebrzdana privatizacija nekoč skupnega, družbenega premoženja je v letih in desetletjih po osamosvojitvi pripeljala do socialnih stisk in splošnega poslabšanja življenja mnogih," je prepričana Sukičeva. Tako meni, da bi se morala država enako neumorno kot popoplavne sanacije lotiti krepitve sistemov socialne države.

Podpredsednica DZ se je ob tem v govoru dotaknila tudi dogajanja v mednarodni skupnosti. "Živimo v svetu, ki je močno padel s tečajev," je ocenila in poudarila odgovornost Slovenije tudi kot članice Varnostnega sveta ZN, da v času skrhanih odnosov v mednarodnem okolju dela in naredi, kar je prav.

V luči tega je dogajanje v Gazi označila za nesprejemljivo in krizo človečnosti. "Ravno iz naše osebne izkušnje osamosvajanja bi kot država morali še bolj razumeti, imeti posebno senzibilnost, posebej občutljiv odnos do prizadevanj palestinskega ljudstva. Pravica Palestincev do samostojnosti in enotnosti je legitimna in konstitutivna, kot je bila za nas pred 33 leti," je poudarila.

Hkrati je še izpostavila, da je družba pluralistična in kdaj v tem tudi neizprosna. Delitve sicer po besedah Sukičeve niso nič nenavadnega, vprašanje pa je, "ali smo jih sposobni razumeti in presegati brez razdiralnega očitanja in omalovaževanja drugih, ki jih imamo za politične nasprotnike". "Samo demokracija, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in strpnem dialogu, je tisti družbeni in duhovni kapital, tista sila, tista vrednota, ki bo zagotovila družbeni napredek, razvoj in skupno dobro," je sklenila in vsem Slovencem čestitala ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter zaželela lepe božične in novoletne praznike.

Klakočar Zupančič: Gradimo prihodnost na temeljih preteklosti

Zbrane je ob začetku seje nagovorila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki se je zahvalila vsem, ki so pred 33 leti z izjemno predanostjo ideji o samostojni Sloveniji gradili njeno suvereno pot. "Verjamem, da kot raznolika družba gradimo prihodnost na temeljih preteklosti. Ohranimo spoštovanje do naše dediščine in hkrati zrimo v prihodnost z odločnostjo, da zgradimo trajnostno družbo, ki bo nudila blaginjo vsem državljanom in državljankam," je zaželela ob prihajajočem prazniku.

Slavnostne seje so se ob poslancih udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik DS Marko Lotrič, predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto in predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Prisotnih je bilo tudi več članov vlade, ni pa bilo premierja Roberta Goloba. Seje sta se udeležila tudi dva bivša predsednika republike, Danilo Türk in Borut Pahor, več nekdanjih predsednikov DZ, diplomatski zbor ter drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.

Z državnim praznikom samostojnosti in enotnosti se bomo v torek spomnili razglasitve rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev pred 33 leti odločilo za samostojno državo Slovenijo. Plebiscit je bil sicer izveden 23. decembra.